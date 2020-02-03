Николайчук о визите Помпео в Узбекистан и новой политике Трампа в ЦА

Эксперт Центра специальных медиаметрических исследований Игорь Николайчук подчеркнул, что визит Госсекретаря в ведущие страны СНГ можно расценивать как проявление нового вектора международной политики Дональда Трампа.

Госсекретарь США завершает свое турне по странам СНГ. После визита в Киев, Минск и Нур-Султан, Майк Помпео прибыл в Ташкент, где принял участие в саммите C5+1, а также провел переговоры со своим узбекским коллегой Аблдулазизом Камиловым.

"Это очень показательный визит. Он свидетельствует о том, что Дональд Трамп намерен идти на второй срок и более активно участвовать в международных процессах, в том числе на пространстве Центральной Азии. Неслучайно, были выбраны ведущие страны региона — Казахстан и Китай. К тому же один из инструментов влияния на настроения в этих республиках и способ противодействия усиливающемуся день ото дня Китаю. Особенно США заинтересованы в сдерживании торгово-экономической экспансии Поднебесной, предлагая центральноазиатской пятерке альтернативу в своем лице", — пояснил Николайчук.

По мнению российского эксперта Игоря Николайчука, столь масштабная поездка может свидетельствовать лишь о новом курсе Вашингтона во внешней политике.

Он также добавил, что на смену политике глобализма внутри самих США пришли настроения национализма. Таким образом, для американцев гораздо важнее стабильность и экономическое будущее своей страны, нежели процессы, происходящие где-то в Центральной Азии или другим частях мира. При этом, проблемы безопасности и финансового благополучия, безусловно, зависят от баланса сил, в том числе, по отношению к КНР. Именно в таком ракурсе взаимоотношения с ключевыми партнерами Китая представляются Вашингтону крайне важными.

Подробный комментарий эксперта о целях и задачах евразийского турне Помпео слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.