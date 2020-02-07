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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
© Sputnik / Илья Питалев

Толстой об упрощении процедуры получения российского гражданства

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https://uz.sputniknews.ru/radio/20200207/13411233/Tolstoy-ob-uproschenii-polucheniya-rossiyskogo-grazhdanstva.html

Вице-спикер Госдумы РФ, российский государственный и политический деятель Петр Толстой отметил, что количество граждан страны может увеличиться уже летом.

Правительство России готовит поправки в законодательство, согласно которым получить гражданство страны можно будет без отказа от уже имеющегося. Кроме того, возможна отмена нормы о непрерывном проживании соискателя в РФ в течение пяти лет и пункта о необходимости подтверждать законность источников средств на существование.

Решение об упрощении процедуры получения российского гражданства назрело давно, отметил вице-спикер Петр Толстой.

"Конечной целью является упрощение бюрократической процедуры, которую нужно пройти русскому человеку, который приехал, допустим, с Украины или из любой другой бывшей советской республики и желает получить российское гражданство. Не нужно будет ехать в страну предыдущего проживания, сдавать там паспорт и получать справку", — сказал Петр Толстой для Sputnik

По его словам, соответствующий закон должен быть принят до конца весенней сессии. 

"Думаю, что летом количество граждан России может увеличиться. Люди, которые находятся в неопределенном правовом состоянии, наконец обретут свою родину", — отметил Толстой.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
подкаст, двойное гражданство, гражданство, Россия



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