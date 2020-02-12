Ганиев призвал иностранные компании не бояться конкуренции в Узбекистане

В преддверии Международного авиационного форума в Ташкенте состоялась пресс-конференция с участием министра транспорта Эляра Ганиева. В частности, он рассказал о развитии авиации в стране и прояснил ситуацию с выбором управляющих компаний для узбекских аэропортов.

"В ближайшее время появятся новые авиакомпании. Мы заинтересованы в приходе на узбекский рынок и иностранных перевозчиков. Сейчас ведутся переговоры с четырьмя компаниями. Многие наши партнеры уже боятся конкуренции, сомневаются в целесообразности выхода на наш рынок. Но я хочу успокоить их: страна с 34-миллионным населением предоставляет огромные возможности. Каждый найдет для себя оптимальный сегмент", — подчеркнул Эляр Ганиев.

Министр подчеркнул, что транспортная, прежде всего, авиационная отрасль Узбекистана в настоящее время переживает новый этап развития. В ближайшее время монополия "Узбекских авиалиний" сходит на нет.

Министр также добавил, что особое внимание будет уделено грузоперевозкам. Планируется довести до логического завершения проект с мультимодальным хабом в Навои. Реализовать инфраструктурный проект не удалось из-за высоких цен на топливо, но этот вопрос в скором времени должен решиться.

"Узбекистан имеет очень выгодные географические и климатические условия, поэтому вполне может стать одним из ведущих авиационных центров мира", — отметил глава Минтранса.

Касаясь темы привлечения иностранных консалтинговых компаний к управлению и реконструкции узбекских аэропортов, министр пояснил, что подрядчики будут определены исключительно на тендерной основе.

"Пока рано говорить, российская компания или польская, или еще какая-то получит в концессию те или иные аэропорты. Все будет зависеть от предложенных ими условий. Российская компания ранее выразила намерение заключить договор напрямую, но наша позиция такова, что мы все будем решать через тендер", — заявил министр транспорта.

Главными итогами реформы авиационной отрасли Узбекистана, по словам Ганиева, должны стать повышение качества обслуживания пассажиров, наращивание перевозок, в том числе грузовых, а также снижение цен на авиабилеты и транспортные услуги.

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