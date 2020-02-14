Российский эксперт назвал три составляющие эффективной борьбы с коррупцией

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил определил меры и институты по противодействию коррупции в республике. Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией РФ Виталий Бородин назвал ключевые аспекты такой работы.

"Можно назвать три основных элемента этой работы - Федеральная антимонопольная служба, общественный контроль и эффективные следственные органы. Такая система позволяет отслеживать все заявки и тендеры, закупки и информацию о компании: какой у нее капитал, какие она проводила операции, сколько раз менялся владелец и директор. Все это делает процедуры закупок более прозрачными. Да и наказание за особо крупные взятки должно быть ощутимым - не 3-4 года, чтобы выйти потом по УДО, а лет на 20-25. Тогда это будет реальным инструментом противодействия коррупции", — подчеркнул Бородин.

По словам эксперта, в РФ в последнее время сформировалась довольно эффективная система противодействия коррупции, прежде всего, в секторе госзакупок.

По его словам, только при тесном взаимодействии жестких контролирующих органов, государственной системы госзакупок и общественного контроля возможно добиться положительных результатов. Россия готова делиться своими наработками с другими странами.

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