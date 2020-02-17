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Вирусолог Виктор Зуев
МГПУ

Вирусолог о слухах про эпидемию коронавируса: есть любители попугать

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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (98)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200217/13482952/Virusolog-o-slukhakh-pro-epidemiyu-koronavirusa-est-lyubiteli-popugat.html

Российский вирусолог Виктор Зуев прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о неспособности Узбекистана и Казахстана противостоять коронавирусу.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что инфраструктуры Узбекистана и Казахстана, как стран-соседей КНР, не готовы противостоять коронавирусу. По его словам, Штаты уже выделили 100 миллионов долларов помощи и будут продолжать активно помогать республикам.

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Помпео указал на слабость инфраструктуры Узбекистана в контексте коронавируса

Почетный вице-президент РАЕН, главный научный сотрудник научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев отметил, что США необоснованно нагоняют панику и предоставляют в качестве доказательств завышенные показатели. По мнению эксперта, Узбекистан и Казахстан сами знают, как правильно нужно действовать в сложившейся ситуации.

"Я думаю, что они (Узбекистан и Казахстан. - Sputnik) понимают, что им надо делать, и это делают. Любителей что-то считать очень много. Особенно есть любители попугать. Американцы, по-моему, считают, что там чуть ли не миллиарды должны заразиться. Но их ткнули носом в то, что они считали без учета всех противовирусных мероприятий", - заявил Зуев.

По его словам, необходимо придавать большее значение фактам. В частности, сейчас власти Китая заявляют о снижении числа инфицированных.

"И это очень важный показатель. Это говорит о том, что пик пройден, и эпидемия пошла на спад. Надо радоваться этому", - добавил вирусолог.

Кроме того, Зуев считает, что необходимо адекватно воспринимать все заявления по поводу разработки вакцины и понимать, что за три месяца ее разработать невозможно.

По последним данным, число заболевших пневмонией возросло до 70 548 человек. Число скончавшихся - 1 770 , всего удалось вылечить более девяти тысяч человек.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (98)
Теги:
Эпидемия, коронавирус



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