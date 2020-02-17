Сулейков: спартанские условия на Арале — то что надо туристу в Узбекистане

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По мнению российского путешественника, автора многочисленных путеводителей по странам СНГ Андрея Сулейкова, подобный подход практикуется во всем мире и имеет множество преимуществ при минимуме затрат.
"Расширение туристической географии в сторону Аральского моря - оправданная мера. Узбекистан очень богат культурными, природными и историческими памятниками, но все в основном ездят по так называемому туристическому треугольнику: Ташкент - Самарканд - Бухара. Подобной программой правительство пытается создать еще один магнит для притяжения туристов в страну", — пояснил эксперт.
"То есть это предполагает некие спартанские условия и такие виды отдыха как кемпинг, походы, охота и тому подобное. К тому же у человека возникает симпатия к этой территории, он погружается в окружающую среду, да и для местных жителей такое участие гостей оказывает позитивное влияние. При этом не требуется слишком больших затрат на инфраструктуру", — подчеркнул Сулейков.
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Учитывая относительно благоприятные климатические условия и привлекательные пейзажи Приаралья, по мнению эксперта, это направление станет очень востребованным у туристов, а работа непосредственно на земле сразу решит две проблемы.
"Эта зона будет развиваться и продвигаться за счет самих туристов, оказывая влияние и на экологию и на турпоток. А когда человек сам посадил там дерево, внес какой-то свой вклад в общее дело, он потом может через какое-то время вернуться туда, показать это дерево своим детям, мол, смотрите, гордитесь. Это очень позитивный подход", — добавил собеседник.
"Это все-таки не миллиардные вложения - аквапарк построить или Диснейленд — это гораздо доступнее, это естественные условия, земля", — заключил Сулейков.
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