Сулейков: спартанские условия на Арале — то что надо туристу в Узбекистане

Член Российского географического общества, автор путеводителей по регионам РФ и странам СНГ Андрей Сулейков оценил идею продвижения экстремального туризма в Приаралье, когда гости республике смогут сами посадить дерево на дне высохшего моря.

В Узбекистане реализуется государственная программа по возрождению зоны Приаралья и превращения этой территории не только в пригодную для комфортного проживания, но также привлекательную для инвесторов и туристов. В частности, для увеличения турпотока на западе республики туристам предложат самим непосредственно принять участие в восстановлении экосистемы высохшего Аральского моря, посадив на его дне дерево.

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По мнению российского путешественника, автора многочисленных путеводителей по странам СНГ Андрея Сулейкова, подобный подход практикуется во всем мире и имеет множество преимуществ при минимуме затрат.

"Расширение туристической географии в сторону Аральского моря - оправданная мера. Узбекистан очень богат культурными, природными и историческими памятниками, но все в основном ездят по так называемому туристическому треугольнику: Ташкент - Самарканд - Бухара. Подобной программой правительство пытается создать еще один магнит для притяжения туристов в страну", — пояснил эксперт.

Что касается предложения по участию гостей в высадке деревьев на дне Аральского моря, то такой подход позволит повысить вовлеченность иностранцев в местные условия, при этом у них изначально не будет завышенных ожиданий от первоклассного сервиса.

"То есть это предполагает некие спартанские условия и такие виды отдыха как кемпинг, походы, охота и тому подобное. К тому же у человека возникает симпатия к этой территории, он погружается в окружающую среду, да и для местных жителей такое участие гостей оказывает позитивное влияние. При этом не требуется слишком больших затрат на инфраструктуру", — подчеркнул Сулейков.

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Учитывая относительно благоприятные климатические условия и привлекательные пейзажи Приаралья, по мнению эксперта, это направление станет очень востребованным у туристов, а работа непосредственно на земле сразу решит две проблемы.

"Эта зона будет развиваться и продвигаться за счет самих туристов, оказывая влияние и на экологию и на турпоток. А когда человек сам посадил там дерево, внес какой-то свой вклад в общее дело, он потом может через какое-то время вернуться туда, показать это дерево своим детям, мол, смотрите, гордитесь. Это очень позитивный подход", — добавил собеседник.

В качестве примеров продвижения экотуризма он привел в пример страны, где гостям предлагают высаживать цветы или деревья, или собирать мед. В Грузии, к примеру, популярный вид отдыха, когда гости могут поучаствовать в сборе винограда, сами раздавить эти ягоды для будущего вина, а затем попробовать по сути плоды собственного труда.

"Это все-таки не миллиардные вложения - аквапарк построить или Диснейленд — это гораздо доступнее, это естественные условия, земля", — заключил Сулейков.

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