Какие узбекские стартапы могут стать прорывними в "Сколково" — Окунев

Глава департамента регионального развития и взаимодействия с СНГ фонда "Сколково" Александр Окунев рассказал о наиболее перспективных наработках узбекских коллег, которые могут быть востребованы и в России.

Россия и Узбекистан организовали конкурс стартап-проектов. Лучшие идеи будут реализованы при участии заинтересованных компаний из РФ.

"Узбекистан может стать прорывным научным хабом, создающим новые технологии в сфере водоснабжения, водосбережения, повышения эффективности средств полива и анализа уровня влажности почв. У республике всегда была и сегодня осталась очень хорошая школа специалистов данного профиля, поэтому при поддержке государства такие проекты получат еще большее развитие", — подчеркнул представитель "Сколково".

По словам Александра Окунева, фонд "Сколково" плотно взаимодействует с Узбекистаном и уже поддержал несколько стартап-проектов в сфере IT, медицины и других областей.

Окунев напомнил, что с Узбекистаном уже было реализовано 26 стартапов в самых различных отраслях - от информационных технологий и медицины до биопрепаратов. Многие из них уже нашли постоянных партнеров в России.

"Осенью 2020 года у нас пройдет стартап-тур по Узбекистану, в ходе которого мы отберем наиболее удачные проекты. Я думаю, удастся даже создать целое направление в области экологии, ирригации и сельского хозяйства", — добавил собеседник.

По его словам, эффективные технологии узбекских компаний могут быть востребованы и в засушливых регионах России, например, в Астраханской области, на Ставрополье и в Краснодарском крае.

Подробный комментарий представителя фонда "Сколково" слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.