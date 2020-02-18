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Александр Окунев
Sputnik / Nina Zotina

Какие узбекские стартапы могут стать прорывними в "Сколково" — Окунев

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200218/13492022/Kakie-uzbekskie-startapay-mogut-stat-proryvnimi-v-Skolkovo--Okunev.html

Глава департамента регионального развития и взаимодействия с СНГ фонда "Сколково" Александр Окунев рассказал о наиболее перспективных наработках узбекских коллег, которые могут быть востребованы и в России.

Россия и Узбекистан организовали конкурс стартап-проектов. Лучшие идеи будут реализованы при участии заинтересованных компаний из РФ.

По словам Александра Окунева, фонд "Сколково" плотно взаимодействует с Узбекистаном и уже поддержал несколько стартап-проектов в сфере IT, медицины и других областей. 

"Узбекистан может стать прорывным научным хабом, создающим новые технологии в сфере водоснабжения, водосбережения, повышения эффективности средств полива и анализа уровня влажности почв. У республике всегда была и сегодня осталась очень хорошая школа специалистов данного профиля, поэтому при поддержке государства такие проекты получат еще большее развитие", — подчеркнул представитель "Сколково".

Окунев напомнил, что с Узбекистаном уже было реализовано 26 стартапов в самых различных отраслях - от информационных технологий и медицины до биопрепаратов. Многие из них уже нашли постоянных партнеров в России.

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"Осенью 2020 года у нас пройдет стартап-тур по Узбекистану, в ходе которого мы отберем наиболее удачные проекты. Я думаю, удастся даже создать целое направление в области экологии, ирригации и сельского хозяйства", — добавил собеседник.

По его словам, эффективные технологии узбекских компаний могут быть востребованы и в засушливых регионах России, например, в Астраханской области, на Ставрополье и в Краснодарском крае.

Подробный комментарий представителя фонда "Сколково" слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан

Теги:
IT-технологии, экология, стартап, Сколково, Россия, Узбекистан



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