Какие узбекские стартапы могут стать прорывними в "Сколково" — Окунев

Россия и Узбекистан организовали конкурс стартап-проектов. Лучшие идеи будут реализованы при участии заинтересованных компаний из РФ.
"Узбекистан может стать прорывным научным хабом, создающим новые технологии в сфере водоснабжения, водосбережения, повышения эффективности средств полива и анализа уровня влажности почв. У республике всегда была и сегодня осталась очень хорошая школа специалистов данного профиля, поэтому при поддержке государства такие проекты получат еще большее развитие", — подчеркнул представитель "Сколково".
Окунев напомнил, что с Узбекистаном уже было реализовано 26 стартапов в самых различных отраслях - от информационных технологий и медицины до биопрепаратов. Многие из них уже нашли постоянных партнеров в России.
По его словам, эффективные технологии узбекских компаний могут быть востребованы и в засушливых регионах России, например, в Астраханской области, на Ставрополье и в Краснодарском крае.
Подробный комментарий представителя фонда "Сколково" слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.