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Азиз Абдухакимов
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Вице-премьер Узбекистана предложил чартерным перевозчикам заманчивые льготы

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200219/13497654/Vitse-premer-Uzbekistana-predlozhil-charternym-perevozchikam-zamanchivye-lgoty.html

В Ташкенте 19-20 февраля проходит Первый Международный авиационный форум. Вице-премьер республики Азиз Абдухакимов рассказал участникам мероприятия о возможностях, которые предоставляет авиарынок страны для иностранных перевозчиков, в том числе чартерных.

По словам вице-премьера, Узбекистан обладает широкими возможностями для трансформации в крупный транспортный авиационный хаб в Центральной Азии. Интерес к стране возрос, но пока имеющаяся инфраструктура и количество авиарейсов не способны полностью удовлетворить спрос.

Узбекистан компенсирует авиакомпаниям до 15 тысяч долларов за каждый чартерный борт >>

"Мы активно сотрудничаем сейчас и с зарубежными партнерами. Если в 2017 году в Узбекистан летали 15 авиакомпаний, то в 201-м - уже 23. Надеюсь, в рамках этого форума многие компании найдут интересные для себя проекты и активно включатся в рынок перевозок. Для этого мы создаем сегодня все условия, в том числе снижаем тарифы на использование наземной инфраструктуры. Отдельного внимания заслуживают субсидии для чартерных рейсов: за борт в 300 пассажиров в турсезон государство готово выделять компенсацию в 6 тысяч долларов, а в период низкого турпортока - 15 тысяч долларов. Думаю, это хорошее подспорье для потенциальных авиаперевозчиков, желающих работать в Узбекистане", — подчеркнул Абдухакимов.

Международный авиационный форум в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Первый Международный авиационный форум стартовал в Ташкенте
Он добавил, что в стране проведена реструктуризация всей авиационной отрасли, появились отельные компании, отвечающие за обслуживание аэропортов, навигацию, подготовку кадров и техобслуживание самолетов. Кроме того, создается новая компания  Humo Air, продвигаются малая вертолетная авиация и люксовый туризм.

Подробнее о развитии авиасообщения в республике слушайте в радиподкасте Sputnik Узбекистан

Теги:
Узбекистан, Туризм, Чартер, гражданская авиация, Азиз Абдухакимов



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