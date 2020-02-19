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Эльнар Субакожоев - Коммерческий директор аэропорта Манас
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Представитель аэропорта "Манас": мы готовы продвигать комплексные туры в ЦА

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200219/13498599/Predstavitel-aeroporta-Manas-my-gotovy-prodvigat-kompleksnye-tury-v-TsA.html

В Ташкенте проходит Первый Международный авиационный форум. Коммерческий директор аэропорта "Манас" Эльнар Субакожоев рассказал о тех предложениях, которые воздушная гавань столицы Кыргызстана готова реализовать совместно с коллегами из ЦА.

В рамках международного авиафорума в Ташкенте представители зарубежных авиакомпаний обсуждают перспективы сотрудничества и реализацию совместных проектов. В частности, переговоры ведет и делегация аэропорта столицы Кыргызстана "Манас". По словам представителя этой воздушной гавани Бишкека, для Центральной Азии открываются хорошие перспективы в сфере бизнеса и пассажирских перевозок.

"Наши страны - Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан - часть Великого шелкового пути. Все больше туристов хотят посетить сразу несколько государств, поэтому, думаю, в скором будущем по аналогии с Европой туристам также будут предлагать пакетные путевки. Пассажиры заинтересованы в быстром и комфортном перемещении по региону, а наш аэропорт, а также аэропорт в Оше и на Иссык-Куле могут стать одними из ключевых звеньев в этой транспортно-логистической сети", — подчеркнул Субакожоев.

Азиз Абдухакимов
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Он добавил, что в Ташкенте делегация из Кыргызстана уже провела ряд важных встреч с узбекскими партнерами, обсудив несколько перспективных проектов по расширению маршрутной сети.

"Надеюсь, в скором будущем нам удастся претворить их в жизнь", — заключил собеседник.

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Теги:
Аэропорт "Манас", Кыргызстан, Узбекистан



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