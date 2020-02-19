Представитель аэропорта "Манас": мы готовы продвигать комплексные туры в ЦА

В Ташкенте проходит Первый Международный авиационный форум. Коммерческий директор аэропорта "Манас" Эльнар Субакожоев рассказал о тех предложениях, которые воздушная гавань столицы Кыргызстана готова реализовать совместно с коллегами из ЦА.
Представитель аэропорта "Манас": мы готовы содействовать комплексным турам по ЦА
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В рамках международного авиафорума в Ташкенте представители зарубежных авиакомпаний обсуждают перспективы сотрудничества и реализацию совместных проектов. В частности, переговоры ведет и делегация аэропорта столицы Кыргызстана "Манас". По словам представителя этой воздушной гавани Бишкека, для Центральной Азии открываются хорошие перспективы в сфере бизнеса и пассажирских перевозок.
"Наши страны - Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан - часть Великого шелкового пути. Все больше туристов хотят посетить сразу несколько государств, поэтому, думаю, в скором будущем по аналогии с Европой туристам также будут предлагать пакетные путевки. Пассажиры заинтересованы в быстром и комфортном перемещении по региону, а наш аэропорт, а также аэропорт в Оше и на Иссык-Куле могут стать одними из ключевых звеньев в этой транспортно-логистической сети", — подчеркнул Субакожоев.
Под охрану ЮНЕСКО планируется взять искусство бахши, этнический спорт и искусство вышивания. К слову, последняя инициатива была выдвинута совместно с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Афганистаном.