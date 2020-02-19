Эксперт: создание парка частной авиации в Узбекистане — вопрос времени

По словам представителя российской компании, работающей в сфере бизнес-авиации, это направление пока слабо развито в республике, но происходящие перемены позволяют рассчитывать на прогресс.
"Формирование парка частной авиации в Узбекистане — это лишь вопрос времени. Уверен, скоро этот сегмент активно будет развиваться во всех странах Центральной Азии. В Казахстане, к примеру, сектор бизнес-авиации уже на половину сформирован, причем, он представлен как частными, так и государственными компаниями. Заинтересованность в этом есть, а подобные форумы только помогут в развитии этого направления", — заметил Артем Акимов.
По словам эксперта, перспективной представляется и сфера вертолетных перевозок. В частности, винтовые машины эффективны для патрулирования пограничных территорий. а также для перевозки грузов и пассажиров в горной местности.
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