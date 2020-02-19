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Представитель компании Eastuninon (Busines Aviation) Артем Акимов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Эксперт: создание парка частной авиации в Узбекистане — вопрос времени

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Тема:
Первый международный авиафорум в Ташкенте (10)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200219/13502852/Ekspert-sozdanie-parka-chastnoy-aviatsii-v-Uzbekistane--vopros-vremeni.html

Представитель компании Eastunion (Busines Aviation) Артем Акимов рассказал о перспективах развития бизнес-авиации в Узбекистане, приведя в пример динамичное развитие этой сферы в Казахстане.

В Ташкенте 19-20 февраля проходит первый Международный авиационный форум. Особое внимание на мероприятии было уделено развитию чартерных перевозок и продвижению бизнес-авиации.

Выступление Азиза Абдухакимова
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Вице-премьер Узбекистана предложил чартерным перевозчикам заманчивые льготы
В частности, вице-премьер Азиз Абдухакимов подчеркнул, что в Узбекистане идет работа по привлечению в страну иностранных авиакомпаний, а также развивается сектор малой и частной авиации. 

По словам представителя российской компании, работающей в сфере бизнес-авиации, это направление пока слабо развито в республике, но происходящие перемены позволяют рассчитывать на прогресс.

"Формирование парка частной авиации в Узбекистане — это лишь вопрос времени. Уверен, скоро этот сегмент активно будет развиваться во всех странах Центральной Азии. В Казахстане, к примеру, сектор бизнес-авиации уже на половину сформирован, причем, он представлен как частными, так и государственными компаниями. Заинтересованность в этом есть, а подобные форумы только помогут в развитии этого направления", — заметил Артем Акимов.

По словам эксперта, перспективной представляется и сфера вертолетных перевозок. В частности, винтовые машины эффективны для патрулирования пограничных территорий. а также для перевозки грузов и пассажиров в горной местности.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

 

Тема:
Первый международный авиафорум в Ташкенте (10)
Теги:
гражданская авиация, бизнес-авиация, Ташкент, Узбекистан



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