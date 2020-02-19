Эксперт: создание парка частной авиации в Узбекистане — вопрос времени

Представитель компании Eastunion (Busines Aviation) Артем Акимов рассказал о перспективах развития бизнес-авиации в Узбекистане, приведя в пример динамичное развитие этой сферы в Казахстане.

В Ташкенте 19-20 февраля проходит первый Международный авиационный форум. Особое внимание на мероприятии было уделено развитию чартерных перевозок и продвижению бизнес-авиации.

В частности, вице-премьер Азиз Абдухакимов подчеркнул, что в Узбекистане идет работа по привлечению в страну иностранных авиакомпаний, а также развивается сектор малой и частной авиации.

По словам представителя российской компании, работающей в сфере бизнес-авиации, это направление пока слабо развито в республике, но происходящие перемены позволяют рассчитывать на прогресс.

"Формирование парка частной авиации в Узбекистане — это лишь вопрос времени. Уверен, скоро этот сегмент активно будет развиваться во всех странах Центральной Азии. В Казахстане, к примеру, сектор бизнес-авиации уже на половину сформирован, причем, он представлен как частными, так и государственными компаниями. Заинтересованность в этом есть, а подобные форумы только помогут в развитии этого направления", — заметил Артем Акимов.

По словам эксперта, перспективной представляется и сфера вертолетных перевозок. В частности, винтовые машины эффективны для патрулирования пограничных территорий. а также для перевозки грузов и пассажиров в горной местности.

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