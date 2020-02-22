"Прекрасный пол" и "наши защитники": нужны ли гендерные праздники

Маме — цветы, парню — носки, коллегам — пиццу. 23 Февраля и 8 Марта — это "праздники неловкости", способ разбавить офисную рутину или повод сказать близким приятные слова?

Почему гендерные праздники часто превращаются в соревнование: кто оригинальнее и масштабнее поздравит? И, может, они вовсе устарели, если все говорят о равенстве?

Эпизод подготовлен в партнерстве с порталом hh.ru.

Почему мужчины чувствуют вину, когда их поздравляют с Днем Защитника Отечества, а женщины не рады одной розе в Международный женский день? В каких еще странах отмечают гендерные праздники, и можно ли считать это сексизмом? И где грань, которую не стоит переступать в поздравлениях?

Обсуждают Лина, Ваня и Ксюша. Эксперт эпизода — руководитель пресс-службы портала hh.ru Александр Джабаров рассказывает, как относятся к этим праздникам представители разных профессий и отмечают ли их в российских компаниях.

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