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"Для защиты использовала карандаш". Что умеют женщины-телохранители

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Тема:
Подкасты РИА (298)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200222/13523489/Dlya-zaschity-ispolzovala-karandash-Chto-umeyut-zhenschiny-telokhraniteli.html

Телохранительница незаметна и каждую секунду стоит начеку. Она может обезвредить преступника вилкой, карандашом и даже шпилькой. Личная охранница владеет основами права, психологии, говорит на иностранных языках.

Какие усилия и навыки требуются женщине, которая хочет стать телохранителем?

По данным Национальной ассоциации телохранителей России, сейчас личной охраной профессионально занимается около пятисот женщин, что составляет примерно 15% от общего количества телохранителей в России.

Надежда Михайлова — первая, кто решил учить женщин профессионально защищать людей. Она открыла школу для телохранительниц в 2002 году. Все ее выпускницы работают по профессии.

Кто-то работает по графику два через два, а кому-то приходится трудиться 5 дней в неделю с утра до ночи. Тем не менее, эта сложная "мужская" работа не мешает простому "женскому" счастью.

Журналист "РИА Новости" Татьяна Кирсанова поговорила с Надеждой о ее школе и особенностях работы женщины-телохранителя.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (298)
Теги:
телохранитель, безопасность, женщина



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