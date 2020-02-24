Историк: придет час, когда забывшие о роли СССР в ВОВ станут маргиналами

"Меня этот опрос, скорее, обнадеживает, чем ввергает в уныние, потому что, зная, что на протяжении десятилетий общественное мнение в Польше подвергается самой массированной идеологической обработке на предмет изменения памяти. Мы знаем, как преподносят освобождение Освенцима США, которые напрямую влияют на мировоззрение политической элиты этой страны. Опрос меня убедил в том, что память у поляков глубока, квазиприемами ее не исковеркать. Общественное мнение вообще имеет тенденцию к маятникообразному движению. Поэтому, я думаю, придет тот час,когда в Польше политики, выступающие с антироссийских позиций, рано или поздно станут маргиналами", — полагает эксперт.
Согласно данным опроса, проведенного французской компанией IFop, 65% поляков благодарны Красной армии за освобождение страны от фашистов.
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