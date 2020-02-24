Историк: придет час, когда забывшие о роли СССР в ВОВ станут маргиналами

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Сдачу недвижимости в аренду упростят: эксперимент в Бостанлыкском районе В Ташкентской области на один год введут облегченный порядок аренды недвижимости и отдельных видов транспортных средств, прежде всего, используемых в туристических целях. Для использования имущества в коммерческих целях не требуется регистрация в качестве ИП. 152

Нападавший на прохожих в Ташкенте парень помещен в психиатрическую клинику В социальных сетях молодая женщина обратилась за помощью после того, как ее ударил мужчина, когда она гуляла с маленьким ребенком на улице. Правоохранители разыскали нападавшего и определили его на лечение в психиатрическую больницу. 92