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Главный редактор журнала Историк Владимир Рудаков
© Sputnik / Владимир Трефилов

Историк: придет час, когда забывшие о роли СССР в ВОВ станут маргиналами

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200224/13532075.html

Главный редактор исторического журнала "Историк" Владимир Рудаков позитивно воспринял результаты опроса в Польше о роли Красной Армии в освобождении страны от фашизма.

По мнению историка, Польша наиболее сильно подвергается массированной идеологической обработке в плане переписывания фактов о Второй Мировой войне. Однако пока окончательно исковеркать отношение поляков о тех событиях не удается.

"Меня этот опрос, скорее, обнадеживает, чем ввергает в уныние, потому что, зная, что на протяжении десятилетий общественное мнение в Польше подвергается самой массированной идеологической обработке на предмет изменения памяти. Мы знаем, как преподносят освобождение Освенцима США, которые напрямую влияют на мировоззрение политической элиты этой страны. Опрос меня убедил в том, что память у поляков глубока, квазиприемами ее не исковеркать. Общественное мнение вообще имеет тенденцию к маятникообразному движению. Поэтому, я думаю, придет тот час,когда в Польше политики, выступающие с антироссийских позиций, рано или поздно станут маргиналами", — полагает эксперт.

Согласно данным опроса, проведенного французской компанией IFop, 65% поляков благодарны Красной армии за освобождение страны от фашистов.

Подробный комментарий российского историка слушайте в радиоподкасте Радио Sputnik

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Теги:
история, опрос, Вторая мировая война, Польша



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