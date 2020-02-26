Досаев: на Иссык-Куле восстановят самые редкие виды рыб

Новый проект должен помочь восстановить такую рыбу, как асмана, форель, чебака и сиговых. Подробнее - в подкасте.

Глава ассоциации рыбных хозяйств Кыргызстана Ренад Досаев рассказал в эфире радио Sputnik о сохранении генофонда редкого вида рыб.

Новый проект должен помочь восстановить такую рыбу, как асмана, форель, чебака и сиговых.

"В 70-х годах большая часть рыбы уходила в верховья реки Джергалан на нерест. Однако из-за строительства промышленного объекта на реке это прекратилось", - рассказывает эксперт.

По его словам, около 70 процентов воспроизводства рыбы проходило на реке Джергалан. Однако в 1974 году там построили водонапорную станцию, тем самым перегородили рыбе путь к реке.

"Мы, сами того не ведая, перекрыли естественное воспроизводство рыбы", - добавил он.

В итоге, рыба начала исчезать.

Примечательно, что благодаря команде Ренада Досаева, которая в 2003 году занялась возрождением сиговых, численность рыбы особенно увеличилась.