17:23 26 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.82
  • EUR10329.35
  • USD9526.28
Поиск
Ренад Досаев
© Sputnik / Эркин Садыков

Досаев: на Иссык-Куле восстановят самые редкие виды рыб

Радио
Получить короткую ссылку
33 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200226/13543228/Dosaev-na-Issyk-Kule-vosstanovyat-samye-redkie-vidy-ryb.html

Новый проект должен помочь восстановить такую рыбу, как асмана, форель, чебака и сиговых. Подробнее - в подкасте.

Глава ассоциации рыбных хозяйств Кыргызстана Ренад Досаев рассказал в эфире радио Sputnik о сохранении генофонда редкого вида рыб.

Новый проект должен помочь восстановить такую рыбу, как асмана, форель, чебака и сиговых.

"В 70-х годах большая часть рыбы уходила в верховья реки Джергалан на нерест. Однако из-за строительства промышленного объекта на реке это прекратилось", - рассказывает эксперт.

По его словам, около 70 процентов воспроизводства рыбы проходило на реке Джергалан. Однако в 1974 году там построили водонапорную станцию, тем самым перегородили рыбе путь к реке.

"Мы, сами того не ведая, перекрыли естественное воспроизводство рыбы", - добавил он.

В итоге, рыба начала исчезать. 

Примечательно, что благодаря команде Ренада Досаева, которая в 2003 году занялась возрождением сиговых, численность рыбы особенно увеличилась.

Теги:
радио, Аудио, рыбалка, рыба, Иссык-Куль



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
В учебно-тренировочном центре горной подготовки Министерства обороны Узбекистана прошли занятия по повышению квалификации
"Горная стража": узбекские военные на зимних учебных курсах - фотолента
Naughty cat disrupts live orchestra concert and steals the show
В Стамбуле бездомная кошка вышла на сцену во время выступления оркестра
Обучение узбекских студентов в РФ и филиалах российских вузов
Российское образование для Узбекистана и стран СНГ



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться