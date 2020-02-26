Досаев: на Иссык-Куле восстановят самые редкие виды рыб

Глава ассоциации рыбных хозяйств Кыргызстана Ренад Досаев рассказал в эфире радио Sputnik о сохранении генофонда редкого вида рыб.
Новый проект должен помочь восстановить такую рыбу, как асмана, форель, чебака и сиговых.
"В 70-х годах большая часть рыбы уходила в верховья реки Джергалан на нерест. Однако из-за строительства промышленного объекта на реке это прекратилось", - рассказывает эксперт.
По его словам, около 70 процентов воспроизводства рыбы проходило на реке Джергалан. Однако в 1974 году там построили водонапорную станцию, тем самым перегородили рыбе путь к реке.
"Мы, сами того не ведая, перекрыли естественное воспроизводство рыбы", - добавил он.
В итоге, рыба начала исчезать.
Примечательно, что благодаря команде Ренада Досаева, которая в 2003 году занялась возрождением сиговых, численность рыбы особенно увеличилась.