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Это надолго
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Подкаст "Это надолго": как детям пережить развод родителей

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200301/13571383.html

Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.

Как сказать ребенку, что родители разводятся? Почему нельзя делать вид, что все в порядке?

Как дети переживают развод? Почему не стоит оставаться в браке только "ради детей"?

Что делать, если взрослые в конфликте манипулируют и настраивают ребенка друг против друга? И как объяснить, что он не виноват в разводе родителей?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" в этот раз говорим не только о детях, но и том, что делать с ребенком, если пара находится на грани развода, и как семье пережить расставание.
Об этом Настя и Лина спрашивают юриста и психолога Арину Покровскую.

Слушайте подкасты РИА Новости.




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