Подкаст "Это надолго": как детям пережить развод родителей

Как сказать ребенку, что родители разводятся? Почему нельзя делать вид, что все в порядке?
Как дети переживают развод? Почему не стоит оставаться в браке только "ради детей"?
Что делать, если взрослые в конфликте манипулируют и настраивают ребенка друг против друга? И как объяснить, что он не виноват в разводе родителей?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" в этот раз говорим не только о детях, но и том, что делать с ребенком, если пара находится на грани развода, и как семье пережить расставание.
Об этом Настя и Лина спрашивают юриста и психолога Арину Покровскую.
Слушайте подкасты РИА Новости.