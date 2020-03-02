Эксперт рассказал о рисках для Узбекистана в соглашении с талибами*

"Не секрет, что в свое время к талибам* примкнули и террористические группировки, в состав которых входили граждане Узбекистана. Так, лидеры Исламского движения Узбекистана* Тахир Юлдашев и Джума Намангани встречались в свое время и с Усамой бен Ладеном и Муддлй Омаром. И если в идеологии и философии пуштунов нет цели продвигаться на север и завоевывать новые территории, то никто не может дать гарантии на счет остальных группировок. Даже если договоренности будут достигнуты, не факт, что они будут выполняться всеми сторонами конфликта", — подчеркнул Михайлов в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.
Глава МИД республики Абдулазиз Камилов принял участие в церемонии подписания соглашений между представителями США и движения "Талибан"* при этом последние отметили значимую роль Ташкента в урегулировании межафганского конфликта.
* Движения и объединения, признанные на территории Узбекистана, РФ и ряде других стран террористическими.