Эксперт рассказал о выборах в США: все может резко поменяться

Гарбузов поставил под сомнение выбранных фаворитов до начала избирательной компании в США. Подробнее - в материале.

На выборах в США часто происходит довольно неожиданный расклад, считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

Он привел в пример 2016 год, когда ставку делали на одного из кандидатов в республиканской партии, а потом все фавориты сошли с дистанции и вперед вышел нынешний президент США Дональд Трамп.

"Он очень ловко растолкал всех конкурентов, хотя тогда воспринимался как чужак", - рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Исходя из этого, Гарбузов поставил под сомнение выбранных фаворитов до начала избирательной компании в США, потому что на каком-то этапе все может очень резко поменяться.

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"В демократической партии серьезные проблемы в лидерстве, поэтому сейчас ставку как на старого и проверенного кандидата делают на экс-президента США Джона Байдена", - объяснил эксперт.

А вот сможет ли он победить Трампа - это большой вопрос.

Напомним, праймериз демократов будут проходить до начала июня, их кандидата официально выдвинут на партийном съезде в июле.