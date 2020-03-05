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Валерий Гарбузов
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Эксперт рассказал о выборах в США: все может резко поменяться

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200305/13600910/Ekspert-rasskazal-o-vyborakh-v-SShA-vse-mozhet-rezko-pomenyatsya.html

Гарбузов поставил под сомнение выбранных фаворитов до начала избирательной компании в США. Подробнее - в материале.

На выборах в США часто происходит довольно неожиданный расклад, считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

Он привел в пример 2016 год, когда ставку делали на одного из кандидатов в республиканской партии, а потом все фавориты сошли с дистанции и вперед вышел нынешний президент США Дональд Трамп.

"Он очень ловко растолкал всех конкурентов, хотя тогда воспринимался как чужак", - рассказал эксперт в эфире радио Sputnik. 

Исходя из этого, Гарбузов поставил под сомнение выбранных фаворитов до начала избирательной компании в США, потому что на каком-то этапе все может очень резко поменяться.

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"В демократической партии серьезные проблемы в лидерстве, поэтому сейчас ставку как на старого и проверенного кандидата делают на экс-президента США Джона Байдена", - объяснил эксперт.

А вот сможет ли он победить Трампа - это большой вопрос.

Напомним, праймериз демократов будут проходить до начала июня, их кандидата официально выдвинут на партийном съезде в июле.

Теги:
радио, Аудио



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