Почему странам постсоветского пространства не страшен коронавирус — Коктыш

"В России эта система выстраивалась с XIX века. Многие страны позаимствовали ее у России, а в СССР она была идеальной: прописывался каждый шаг, как и что делать. В случае с новым типом коронавируса, как и с другими инфекциями, единственно верная мера профилактики - физическая изоляция заразившегося", - заявил эксперт.
По последним данным, число заразившихся вирусом COVID-19 превысило 80 тысяч человек, свыше 3 тысяч - скончались. Среди лидеров по распространению - Китай, Южная Корея, Иран и Италия.
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