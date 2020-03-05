15:00 05 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.85
  • EUR10489.01
  • USD9513.84
Поиск
Политический эксперт Кирилл Коктыш
© Sputnik / Вячеслав Шарапов

Почему странам постсоветского пространства не страшен коронавирус — Коктыш

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (167)
7 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200305/13605653.html

Член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в эфире радио Sputnik рассказал об уровне профилактики коронавируса в постсоветских странах.

 

Система борьбы с вирусами и инфекциями, а также их профилактика чаще всего связаны с необходимой изоляцией больных, а обычно это успешно делается при более или менее авторитарных режимах, подчеркнул Коктыш.       

 

"В России эта система выстраивалась с XIX века. Многие страны позаимствовали ее у России, а в СССР она была идеальной: прописывался каждый шаг, как и что делать. В случае с новым типом коронавируса, как и с другими инфекциями, единственно верная мера профилактики - физическая изоляция заразившегося", - заявил эксперт. 

По последним данным, число заразившихся вирусом COVID-19 превысило 80 тысяч человек, свыше 3 тысяч - скончались. Среди лидеров по распространению - Китай, Южная Корея, Иран и Италия.

Подробдный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Кыргызстан

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (167)



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
330 школа
Новый подход к учебе: в Ташкенте открыли две необычные школы
Thief breaks in gun range but is scared off by his own reflection
В Турции вор убежал, испугавшись собственного отражения в зеркале — видео
Турпоток в Узбекистан в январе 2020 по сравнению с январем 2019
Сколько туристов посетило Узбекистан в январе 2020 года



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться