Почему странам постсоветского пространства не страшен коронавирус — Коктыш

Член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в эфире радио Sputnik рассказал об уровне профилактики коронавируса в постсоветских странах.

Система борьбы с вирусами и инфекциями, а также их профилактика чаще всего связаны с необходимой изоляцией больных, а обычно это успешно делается при более или менее авторитарных режимах, подчеркнул Коктыш.

"В России эта система выстраивалась с XIX века. Многие страны позаимствовали ее у России, а в СССР она была идеальной: прописывался каждый шаг, как и что делать. В случае с новым типом коронавируса, как и с другими инфекциями, единственно верная мера профилактики - физическая изоляция заразившегося", - заявил эксперт.

По последним данным, число заразившихся вирусом COVID-19 превысило 80 тысяч человек, свыше 3 тысяч - скончались. Среди лидеров по распространению - Китай, Южная Корея, Иран и Италия.

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