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Следующий: американские СМИ заподозрили Сандерса в связях с Москвой

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200307/13617500.html

Солидные американские СМИ "Вашингтон пост" и "Нью-Йорк таймс" сообщили, что Москва помогает предвыборной кампании "социалиста от демократов" Берни Сандерса. Кремль якобы делает это так же, как в 2016-м.

Чтобы хоть как-то опровергнуть эти предположения СМИ, Берни Сандерс принялся оскорблять Путина. Он назвал российского лидера бандитом и автократом. И если бы нервы у Москвы были потоньше, это выглядело бы как вызов ядерной державе номер два. Возможно, от будущего президента США. Но у нас есть опыт шоу "Рашагейт", так что хамский бред на нас не действует.

Самое печальное в этой истории ― безнаказанность лгунов. Ведь американские журналисты получили пулитцеровские премии за разоблачение так называемого сговора Трампа с Россией. То есть за версию, по закону аннулированную прокурором Мюллером. Почему же сегодня они врут то же самое про Сандерса? Разбирались редакторы ИноСМИ Дмитрий Бабич и Иван Кожинов.

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