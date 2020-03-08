"Как вы это делаете?!" Плавунов о том, как устроена московская скорая

Отвечает главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова города Москвы Николай Плавунов:
02:35 "Скорая помощь города Москвы, что случилось?" Что происходит после того, как вы набрали "103"
09:00 "Больница может находиться за углом, но она не принимает с инфарктом". Кто решает, куда везти больного?
12:10 Переброс на телефонную консультацию: почему скорая может не приехать, и что произойдет тогда
13:20 "Вызываем МЧС". Что делать, если человек потерял сознание и не может открыть дверь, и кто должен нести больного до машины
15:25 "Иногда работают волонтеры". Как устроена скорая в других странах, и почему наша более социализирована
24:20 "Скорая помощь не может выехать на вызов без какого-либо оборудования или лекарства": материальные вопросы
25:10 Надевать бахилы, мыть руки и обращаться к пациенту по имени-отчеству? Как должен вести себя врач в квартире
28:50 Сколько зарабатывает врач скорой помощи, и как его правильно благодарить
31:30 Ложный вызовы, дебоширы и наркоманы. Про безопасность врачей
37:45 Big data, цифровая передача электрокардиограммы, амбулаторная карта онлайн. Как новые технологии влияют на скорую
41:50 Романтики или те, кто хочет получать больше 100 тыс. Кто сегодня идёт работать на скорую?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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