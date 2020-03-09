Экономист о том, что ждет мировой рынок после резкого падения цен на нефть

Участникам ОПЕК+ в пятницу не удалось продлить договоренности по сокращению добычи, в связи с чем нефтяные котировки обрушились.
В итоге цена нефти Brent обрушилась более чем на 27%, опустившись ниже $32 за баррель, цена на WTI упала ниже $30 за баррель.
На фоне обрушения цен на нефть на международном валютном рынке взлетели курсы американской и европейской валют.
Отмечается, что нынешнее падение цен на нефть стало сильнейшим после 1991 года.
Российский эксперт и руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов считает, что случившийся обвал мировых цен на нефть стал очередным напоминанием о том, что богатеют в основном те страны, которые перерабатывают.
Он указал на то, что цены на нефть скорее всего продолжат падать.
"Наша страна (Россия. ― Sputnik) обладает колоссальными ресурсами. Поэтому грех их не перерабатывать, отдавая прибыль от переработки другим. Это показано еще и потому, что цены на нефть неустойчивы, неопределенны, непредсказуемы, они будут еще падать. События последних лет развиваются по одной и той же логике. Согласно ей, цены могут уйти на уровень ниже 40$ за баррель", ― полагает эксперт.
По его словам, сейчас начинается серьезная борьба за доли рынка, которые нужно брать и удерживать.
Между тем России пока не следует сокращать добычу, поскольку в момент, когда рынок максимально приблизится "ко дну", это может помочь остановить процесс падения и, наоборот, повысить цены.
Однако если это и произойдет, то не раньше лета, считает Колташов.
"Эти сроки, скорее, в формате набросков. А пока разворачивается новая волна экономического кризиса, хоть это слово и не принято говорить громко, дабы не возлагать ответственность за происходящее на Всемирный банк, МВФ и ФРС. А так как эти структуры не могут быть ответственны по определению, то мы говорим "вирус"! Какой-то вирус", ― пошутил он.
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