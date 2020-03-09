Биолог о том, можно ли заразиться коронавирусом через рыбу

Российский ученый Альберт Ризванов ответил на вопрос, передается ли вирус через рыбу и какие меры безопасности следует соблюдать.

Власти Китая официально разрешили своим гражданам есть диетических лягушек и представителей некоторых видов черепах.

И это все, несмотря на общенациональный запрет на употребление в пищу мяса диких животных из-за распространения коронавируса.

Теперь же власти КНР решили сделать исключение из правил для того, чтобы многочисленные рестораны и аграрные хозяйства, выращивающие деликатесы, не обанкротились. Это также, по мнению властей, позволит пресечь безработицу, которая бы появилась в стране из-за сокращения числа рабочих мест.

Профессор кафедры генетики, Директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов рассказал о том, можно ли заразиться коронавирусом через рыбу.

"Однозначно нужна химическая обработка для того, чтобы обезопасить (себя. - Sputnik). Но хочу сказать, что вирусы, живущие в млекопитающих, не могут заражать рыбы. Через рыбу точно не заразишься коронавирусом. Что касается качества рыбы, то большие вопросы к рыбе, выращенной в неволе", - заявил ученый в эфире Радио Sputnik.

При этом Ризванов отмечает важность микробиологического, эпидемиологического контроля подобной продукции.

"Выловленная в естественных условиях рыба, отличается в лучшую сторону, чем выращенная в хозяйствах, если брать инфекционную безопасность",- заметил эксперт.

Согласно предположению некоторых китайских специалистов, к вспышке коронавируса могло привести употребление в пищу мяса летучих мышей, панголинов и змей.

В связи с этим, в конце февраля в КНР были введены жесткие меры по пресечению охоты и торговли дикими животными. Также запрещено употребление их мяса в пищу.