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Эксперт РАНХиГС Егор Иванков
Фото предоставлено Егором Иванковым

Эксперт: финансовый кризис — это окно возможностей для Узбекистана и РФ

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200311/13646188/Ekspert-finansovyy-krizis--eto-okno-vozmozhnostey-dlya-Uzbekistana-i-RF.html

Член Координационного совета Финансово-банковской ассоциации (ФБА), эксперт РАНХиГС, генеральный директор ГК "Салюс" Егор Иванков полагает, что у постсоветских стран есть хорошая возможность перестроить торгово-экономические связи, чтобы не зависеть от мировых рисков.

Мировые рынки серьезно лихорадит на фоне осложняющейся ситуации с распространением коронавируса, а также в связи с паникой на фондовых биржах. Кроме того, существенно упали мировые цены на нефть. В связи с этими факторами ЦБ Казахстана накануне повысил ключевую ставку сразу на 2,75 п.п. — до 12%. На недавнем заседании ЦБ Узбекистана решено было сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Впрочем, взаимосвязанные рынки стран ЦА и России, безусловно, влияют друг на друга.

По мнению российского эксперта, серьезные колебания на валютном и сырьевом рынках могут принести локальные убытки для отдельных производителей, но в целом такая ситуация может подтолкнуть страны к изменению торгово-экономической политики.

"Можно этот процесс воспринимать как окно возможностей. Если России, Казахстан и Узбекистан, к примеру, перейдут на взаиморасчеты в национальной валюте, то это позволит им стать менее уязвимыми от внешнеэкономической конъюнктуры. Безусловно, это длительный и непростой процесс, но он обязательно даст свои плоды", — подчеркнул Иванков.

Подробный комментарий аналитика слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Торговля, кризис, сырье, Узбекистан, ЦА, валюта



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