Подкаст "Это надолго": платить ли детям за уборку и хорошие оценки?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, стоит ли контролировать карманные расходы детей и что нужно обязательно сделать, перед тем, как учить ребёнка обращению с деньгами.
1:40 во сколько ребенок должен понимать, что такое деньги и зарплата
6:15 платить ли детям за помощь по дому
8:30 давать ли деньги за хорошие оценки в школе
10:10 если у ребенка появилась большая сумма, имеет ли он право тратить ее сам
11:30 лишение карманных денег как метод воспитания ― это работает?
12:30 контролировать ли родителям карманные расходы детей
13:40 с какого возраста давать карманные деньги
15:00 как научить ребенка копить
16:30 заводить ли электронную карту и как объяснить, что такое виртуальные деньги
17:50 как определить сумму карманных расходов
19:15 детское воровство: когда крадут у других и из кошелька родителей
22:20 надо ли покупать детям дорогие вещи и бренды
23:40 как научить ребенка бережно относиться к вещам
25:40 что делать, если дети все время что-то теряют
26:35 если ребенок получил зарплату
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