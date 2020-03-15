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Это надолго
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Подкаст "Это надолго": платить ли детям за уборку и хорошие оценки?

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200315/13677446.html

В каком возрасте ребенок должен понять, откуда родители берут продукты и игрушки? Когда и сколько карманных денег начать давать детям? Платить ли за помощь по дому и "пятерки"? Что делать, если ребенок ворует или постоянно теряет вещи (возможно, вам назло)?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, стоит ли контролировать карманные расходы детей и что нужно обязательно сделать, перед тем, как учить ребёнка обращению с деньгами.

1:40 во сколько ребенок должен понимать, что такое деньги и зарплата

6:15 платить ли детям за помощь по дому

8:30 давать ли деньги за хорошие оценки в школе

10:10 если у ребенка появилась большая сумма, имеет ли он право тратить ее сам

11:30 лишение карманных денег как метод воспитания ― это работает?

12:30 контролировать ли родителям карманные расходы детей

13:40 с какого возраста давать карманные деньги

15:00 как научить ребенка копить

16:30 заводить ли электронную карту и как объяснить, что такое виртуальные деньги

17:50 как определить сумму карманных расходов

19:15 детское воровство: когда крадут у других и из кошелька родителей

22:20 надо ли покупать детям дорогие вещи и бренды

23:40 как научить ребенка бережно относиться к вещам

25:40 что делать, если дети все время что-то теряют

26:35 если ребенок получил зарплату

слушайте подкасты РИА Новости.




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