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Ведущий научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Михаил Конаровский
© Sputnik / Владимир Алексеевич

Эксперт: Ташкент пытается стать одним из посредников в афганском конфликте

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200316/13681269.html

Пока ситуация в Афганистане не стабилизируется, республики Центральной Азии будут проводить очень гибкую, осторожную политику, в случае военного конфликта рассчитывая на помощь России и ОДКБ, считает российский дипломат Михаил Конаровский.

Пока в Афганистане продолжается правительственный кризис, а США после подписания соглашения с талибами выводят войска, в стране сохраняется угроза внезапной эскалации конфликта.

© Sputnik / Денис Асланов
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За событиями у соседа внимательно следят власти республик Центральной Азии, в рамках своего привычного внешнеполитического курса ищут компромисс сразу со всеми серьезными игроками на афганской арене, отмечает экс-посол России в Афганистане, ведущий научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Михаил Конаровский.

По его словам, среди всех стран региона ЦА особенно выделяется Узбекистан. Республика стремится повысить свою политическую значимость в афганском вопросе, устанавливая контакты с участниками конфликта.

"Господин Мирзиёев, диверсифицировав внешнюю политику Узбекистана в целом как на региональном, так и на международном уровнях, пытался повысить политический профиль в афганских делах, в том числе в контактах с теми же талибами*, предлагая им посреднические услуги Ташкента. И все это достаточно позитивно воспринималось", - пояснил Конаровский в интервью Sputnik Таджикистан.

Он добавил, что сейчас Ташкент пытается стать одним из центров содействия урегулирования конфликта в Афганистане.

Говоря о регионе Центральной Азии в целом, Конаровский отметил, что республики будут вести очень прагматичную и непростую политику, уповая на ОДКБ.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

* - члены террористической группировки "Талибан", запрещенной в РФ и ряде других стран.

Теги:
ОДКБ, Центральная Азия, Афганистан



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