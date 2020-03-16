Эксперт: вместо поиска виновных миру стоит объединиться в борьбе с пандемией

Заявления Китая о том, что США намеренно завезли в Ухань коронавирус, прокомментировал кандидат политических наук, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в Ухань могли занести американские военные.

Тем самым он ответил на заявление главы американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда, который сообщил, что в США было несколько случаев, когда у людей, которые якобы скончались от гриппа, после смерти был обнаружен коронавирус.

Кандидат политических наук, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман подчеркнул, что поскольку пока ученые еще до конца не поняли природу происхождения вируса, у любой страны будут веские основания обвинять друг друга в умышленном распространении инфекции.

Эксперт отметил, что Китаю не хочется быть в мировой истории страной, которая, помимо великих экономических свершений, подарила миру еще и коронавирус.

"Очень хочется в этой ситуации указать пальцем на американцев. Американцам хотелось бы указать на Россию, которая, с их точки зрения, всегда и во всем виновата, но смысла в переносе ответственности на товарища не так много, просто потому, что коронавирус стал глобальной проблемой человечества. Вместо того чтобы друг друга обвинять, лучше бы правительства и научные подразделения сели и подумали, как с ним бороться", - отметил эксперт в эфире Радио Sputnik.

Число заболевших пневмонией превысило 167 тысяч человек. Число скончавшихся - 6 503, вылечившихся - более 76 тысяч.

Эпидемия охватила 119 стран.

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