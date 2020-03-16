17:29 16 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.91
  • EUR10721.36
  • USD9500.54
Поиск
Политолог Павел Фельдман
ИСИП РУДН

Эксперт: вместо поиска виновных миру стоит объединиться в борьбе с пандемией

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (244)
86 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200316/13682797.html

Заявления Китая о том, что США намеренно завезли в Ухань коронавирус, прокомментировал кандидат политических наук, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в Ухань могли занести американские военные.

© REUTERS / Remo Casilli
Вирус отнимает у Запада руль от мировой экономики

Тем самым он ответил на заявление главы американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда, который сообщил, что в США было несколько случаев, когда у людей, которые якобы скончались от гриппа, после смерти был обнаружен коронавирус.

Кандидат политических наук, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман подчеркнул, что поскольку пока ученые еще до конца не поняли природу происхождения вируса, у любой страны будут веские основания обвинять друг друга в умышленном распространении инфекции. 

Эксперт отметил, что Китаю не хочется быть в мировой истории страной, которая, помимо великих экономических свершений, подарила миру еще и коронавирус.

"Очень хочется в этой ситуации указать пальцем на американцев. Американцам хотелось бы указать на Россию, которая, с их точки зрения, всегда и во всем виновата, но смысла в переносе ответственности на товарища не так много, просто потому, что коронавирус стал глобальной проблемой человечества. Вместо того чтобы друг друга обвинять, лучше бы правительства и научные подразделения сели и подумали, как с ним бороться", - отметил эксперт в эфире Радио Sputnik.

Число заболевших пневмонией превысило 167 тысяч человек. Число скончавшихся - 6 503, вылечившихся - более 76 тысяч.

Эпидемия охватила 119 стран.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (244)
Теги:
Эпидемия, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Спорткомплекс Humo Arena
Humo Arena - первый год на льду
Кадр из фильма Ты не сирота. Режиссер: Шухрат Аббасов. Киностудия Узбекфильм. 1962 год. В роли матери - актриса Лютфи Сарымсакова, в роли отца - артист Обид Джалилов.
Видео узбекских дипломатов к 75-летию Победы растрогало россиян до слез
Как получить гражданство Узбекистана
Как лицам без гражданства получить узбекский паспорт — инструкция



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться