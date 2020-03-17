Эксперт о том, как коронавирус влияет на мировую экономику

По его мнению, в мировой экономике назрели существенные проблемы, которые должны были привести если не к полноценному кризису, то по крайней мере к рецессии на несколько месяцев или кварталов.

Происходящие в мировой экономике события в данное время похожи на начало кризиса, заявил аналитик группы компаний "Финам" Алексей Коренев.

По его мнению, из-за коронавируса в мировой экономике назрели существенные проблемы, которые должны были привести если не к полноценному кризису, то по крайней мере к рецессии на несколько месяцев или кварталов.

"Уже "посыпались" туристические фирмы и авиаперевозчики, а потом будут проблемы и у железнодорожников. В общем, беды нарастают как снежный ком. Сказать точно, что это начало мирового кризиса, пока нельзя, но то, что происходящее очень напоминает начало кризиса, — факт. Будет удивительно, если сейчас рынки восстановятся на прежнем уровне, на котором они находились месяц назад. Дальше будет или плавное снижение, или затяжная стагнация на несколько месяцев", — рассказал Коренев в эфире радио Sputnik.

Также он указал на то, что Китай замедляется в части экономического развития уже несколько лет подряд.

"В свое время ВВП там рос на 9 процентов в год, а по результатам прошлого года опустился ниже 6 процентов. Ясно было, что китайская экономика постепенно остывает, она не могла постоянно поддерживать столь высокие темпы, а тут еще и коронавирус. Неудивительно, что все это сказывается на производстве", — отметил эксперт.

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Коренев задется одним вопросом, насколько быстро китайская и мировая экономика справится с проблемами.