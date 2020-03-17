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Андрей Кошкин
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Кошкин о провале учений НАТО: вирус выявил все "узкие места" в военной сфере

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200317/13700535/Koshkin-o-provale-ucheniy-NATO-virus-vyyavil-vse-uzkie-mesta-v-voennoy-sfere.html

Военный политолог Андрей Кошкин считает, что коронавирусная инфекция COVID-19 показала слабые стороны не только в социальной, экономической, но и в военной сфере.

Пентагон остановил переброску военных в Европу на учения Defender Europe из-за пандемии вируса COVID-19.

НАТО отменяет военные учения из-за коронавируса
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Испугались коронавируса больше, чем Россию: НАТО отменил военные учения

Учения Defender Europe-2020 должны были пройти в апреле-мае этого года у российских границ. Они могли стать самыми масштабными за 25 лет маневрами США в Европе.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин считает, что коронавирус определил слабые места в различных сферах, в том числе и в военной.

"Коронавирус выявил все узкие места – не только в экономике, в социальной сфере, но и в военной сфере, в частности, те колоссальные [учения], как в свое время замыслили военачальники НАТО, скорее всего, не состоятся, а если и состоятся, то только фрагментарные будут участки и фрагментарные задачи будут отрабатываться", – отметил он в интервью радио Sputnik.

По его мнению, замысел переброски большого количества военнослужащих США в Европу, оказался неуместным ни по времени, ни по событиям.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.




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