Политолог объяснил, почему США стараются обострить отношения РФ и Турции

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео обвинил Россию в гибели "десятков турецких военных" в Сирии. Также он сказал, что США рассматривают новые меры для поддержки Турции, их союзника по НАТО, и "завершения насилия".

Ранее госсекретарь США одобрял сотрудничество Москвы и Анкары в Сирии, отметил политолог Камран Гасанов. Заявление Помпео он назвал "противоречивым", пишет Sputnik Абхазия.

"С одной стороны, Помпео выражает поддержку сделке России и Турции, говорит о том, что она позволит снизить насилие и спасти мирное население. Но в то же время он обвиняет РФ в убийстве турецких военных, фактически дискредитируя образ России в глазах турецкой общественности и внося раскол в тот альянс, который не распался из-за последних обострений в Идлибе", — сказал Гасанов.

Эксперт считает, что для США в сложившейся ситуации главное, чтобы Турция не покинула поле их влияния. Американцы "чувствуют неладное" с момента запуска Астанинского договора в 2017 году, отметил он.

"Турция активно взаимодействовала с Россией в Сирии, и американцы понимали, что удержать под контролем (президента Турции Реджепа) Эрдогана не удастся, и он не готов во имя трансатлантической солидарности отказываться от проектов с Россией, если это отвечает интересам Турции. Соглашение между Россией и Турцией от 5 марта о совместном патрулировании в Идлибе исключило любые боестолкновения, которые в определенном масштабе были бы выгодны для США", — сказал Гасанов.

По его мнению, цель Вашингтона — не допустить открытой войны между Турцией и Россией, поскольку в нее будет втянута и НАТО, но при этом держать напряжение на таком уровне, чтобы Турция не покидала орбиту влияния НАТО.

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