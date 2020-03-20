Гинько оценил ситуацию с ценами на нефть

Экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Владислав Гинько прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке.

Фьючерсы на нефть отражают настроения инвесторов относительно будущего, рассказал экономист Владислав Гинько. При этом, по его словам, активы могут дорожать гораздо более быстрыми темпами, чем падали.

Эксперт отметил, что долгосрочный тренд на повышение начнется только после того, как станет ясно, что мировая экономика начала восстанавливаться, пишет Sputnik Казахстан.

"Все зависит от ситуации с коронавирусом в мире. Инвесторы — первое — пока не понимают, как долго продлятся карантинные мероприятия. И второе — они не понимают, каков будет окончательный эффект для экономики. До конца это сейчас не ясно, пока никто не сможет предсказать, как быстро, например, Китай восстановит свое производство и сколько в итоге потребуется нефти", — сказал Владислав Гинько.

По состоянию на 10.00 мск цена майских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent росла на 6,01 процента до 30,17 доллара за баррель, на нефть марки WTI — на 7,02 процента — до 27,72 доллара, отмечает РИА Новости.