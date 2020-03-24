Светов: после пандемии отношения между странами ЕС будут пересмотрены

Минобороны России отправило в Италию, занимающую первое место в Европе по распространению COVID-19, бригады военных вирусологов и грузы с медоборудованием. Тем временем руководство Евросоюза не принимает никаких мер, чтобы помочь стране.
"Мне кажется, что законодатели многих государств, входящих в Европейский союз, прежде всего тех, кто рассчитывал на помощь, зададутся вопросом, надо ли нам платить взносы в этот союз, выполнять его требования, если в критической ситуации помощи оказано не было", — заявил Светов Sputnik Латвия.
Он отметил, что главным в повестке дня Брюсселя остается что угодно, только не помощь пострадавшим от коронавируса странам ЕС.
"Думаю, по окончании коронавируса многие вещи будут пересмотрены и переоценены в отношениях между государствами", — сказал политолог.
Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.