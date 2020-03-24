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Политолог Юрий Светов
Фото из личного архива Юрия Светова

Светов: после пандемии отношения между странами ЕС будут пересмотрены

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200324/13748676/Svetov-posle-pandemii-otnosheniya-mezhdu-stranami-ES-budut-peresmotreny.html

Журналист и политолог Юрий Светов раскритиковал бездействие руководства Евросоюза в то время, когда Италия, одна из стран-основательниц ЕС, страдает от пандемии коронавируса.

Минобороны России отправило в Италию, занимающую первое место в Европе по распространению COVID-19, бригады военных вирусологов и грузы с медоборудованием. Тем временем руководство Евросоюза не принимает никаких мер, чтобы помочь стране.

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По окончании кризиса многие европейцы задумаются, действительно ли им нужно пребывание в Евросоюзе, считает журналист и политолог Юрий Светов.

"Мне кажется, что законодатели многих государств, входящих в Европейский союз, прежде всего тех, кто рассчитывал на помощь, зададутся вопросом, надо ли нам платить взносы в этот союз, выполнять его требования, если в критической ситуации помощи оказано не было", — заявил Светов Sputnik Латвия

Он отметил, что главным в повестке дня Брюсселя остается что угодно, только не помощь пострадавшим от коронавируса странам ЕС.

"Думаю, по окончании коронавируса многие вещи будут пересмотрены и переоценены в отношениях между государствами", — сказал политолог.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Теги:
врачи, Россия, Италия, Европа, коронавирус



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