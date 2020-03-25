Миру не стоит нагнетать нервозную атмосферу вокруг COVID-19 — доктор Рошаль

Глава Национальной медицинской палаты, президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль высказал свое мнение о том, стоит ли беспокоиться по поводу распространения коронавируса в мире.

Знаменитый российский хирург привел слова китайского вирусолога, который утверждает, что коронавирус может "работать" в Европе до двух лет, то снижая свою активность, то вновь набирая обороты.

Однако бояться вируса и нагнетать нервозную атмосфера не надо, считает медик.

"Потому что если посмотреть широко, контагиозность этого вируса во многом уступает контагиозности других. Смертность от этого вируса намного меньше, чем от многих других вирусных инфекций и того, что происходит. Человечество пережило очень много в своей истории эпидемий и пандемий, и все это проходит со временем", - сказал Рошаль.

Российский хирург заметил, что, конечно, мы все дорожим своими близкими: семьей, друзьями, товарищами. Однако Рошаль напомнил, что существует такое понятие, как "санитарные потери".

"Когда я слышу это слово, у меня сердце сжимается, но мы точно знаем, какие могут быть санитарные потери во время войны, при терактах и при различных эпидемиях. Это известно. Если посмотреть с этой точки зрения, то нам, россиянам, особенно волноваться не нужно", - сказал он.

Врач добавил, что у коронавируса нет границ - это уже ясно. Однако элементарные вещи позволят выйти из ситуации с минимальными "санитарными потерями".

Напомним, ВОЗ 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией.

Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены уже свыше 408 тысяч человек. Жертвами пандемии стали более 18 тысяч человек, однако более 101 тысячи заболевших выздоровели.