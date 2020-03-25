Политолог о том, почему США и Европа не могут найти общий язык

Специалист по международным отношениям Назакет Мамедова из Азербайджана считает, что в США все еще уверены, что к России надо относиться только радикально.

Отношение к Ирану, России и Китаю – самая главная причина разногласий, противоречий и разных подходов к международным проблемам между США и Европой, заявила Sputnik Азербайджан специалист по международным отношениям, политолог Назакет Мамедова.

Вопрос о возможном упадке Запада в качестве самого важного геополитического центра после войны рассматривался на ежегодном Мюнхенском докладе по безопасности на тему Westlessness ("Беззападность").

"Мы уже не наблюдаем ту "солидарность", которая была в период холодной войны, когда они все объединились против СССР, Восточного блока. Сейчас ЕС претендует выступать в международных отношениях как самостоятельный центр силы и хочет нормальные отношения, как с Россией, так и с Китаем", - отметила Мамедова.

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