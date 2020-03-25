Чусовитина о переносе Олимпиады: эти Игры в моей карьере все равно будут

Международный олимпийский комитет официально объявил о переносе летних Игр в Токио на 2021 год. Такие исключительные меры приняты с целью не допустить распространения эпидемии коронавируса.
"Что касается меня, то в любом случаи эти Игры будут в моей карьере. Я продолжаю готовиться и намерена выступать. Мы все пострадали в какой-то мере от этого переноса, но мы в одинаковых условиях. Надо просто использовать дополнительное время для тренировок, настроиться и не раскисать. Все впереди, нужно мыслить позитивно", — сказала Чусовитина.
Сама гимнастка сегодня уезжает с тренировочной базы домой на общий режим карантина. Смену обстановки и образа жизни она воспринимает позитивно. заметив, что теперь у нее, наконец, будет возможность больше времени провести с близкими.
"Буду отдыхать. читать книги, больше внимания уделю семье. Везде есть свои плюсы", — заключила Чусовитна.
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