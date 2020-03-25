Чусовитина о переносе Олимпиады: эти Игры в моей карьере все равно будут

Легендарная гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина, для которой Олимпиада в Токио должна была стать восьмой в карьере, видит в переносе соревнований и позитивные моменты, а также призывает других спортсменов не скисать и набраться терпения.

Международный олимпийский комитет официально объявил о переносе летних Игр в Токио на 2021 год. Такие исключительные меры приняты с целью не допустить распространения эпидемии коронавируса.

"Что касается меня, то в любом случаи эти Игры будут в моей карьере. Я продолжаю готовиться и намерена выступать. Мы все пострадали в какой-то мере от этого переноса, но мы в одинаковых условиях. Надо просто использовать дополнительное время для тренировок, настроиться и не раскисать. Все впереди, нужно мыслить позитивно", — сказала Чусовитина. МОК Олимпийские игры в Токио перенесли на 2021 год

По словам спортсменки, это решение более чем оправдано в нынешних реалиях, а для участников Олимпиады серьезных потерь не влечет.

Сама гимнастка сегодня уезжает с тренировочной базы домой на общий режим карантина. Смену обстановки и образа жизни она воспринимает позитивно. заметив, что теперь у нее, наконец, будет возможность больше времени провести с близкими.

"Буду отдыхать. читать книги, больше внимания уделю семье. Везде есть свои плюсы", — заключила Чусовитна.

Комментарий спортсменки слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.