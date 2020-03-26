Эксперт: какой окажется стоимость нефти в 2020 году

Уже через некоторое время мировые НПЗ потребуют большого количества нефти, в результате чего она сильно отскочит.

Потребление нефти и бензина во время кризиса из-за коронавируса не снизилось, а, наоборот, увеличилось, считает аналитик SharesPro Владимир Рожанковский.

"На сегодняшний момент нефть - это самый спекулятивный актив на рынке. Поставочных контрактов нефтяных на рынке не более 15%, остальные 85% - спекулятивные. Невозможно найти концов. И это в стиле Трампа, такой популизм чистой воды, каким-то образом заставить рынок развернуться", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По его мнению, сейчас все больше людей стали ездить на работу и по делам на личном транспорте, чтобы защититься от вируса.

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"Сейчас цены на нефть не отражают спроса и предложения", - отметил Рожанковский.

Уже через некоторое время мировые НПЗ потребуют большого количества нефти, в результате чего она сильно отскочит, а цена будет выше 40 долларов за баррель, добавил он.