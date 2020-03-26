Эксперт: заявления генсека ООН о снятии санкций из-за COVID-19 нереализуемы

Политолог Леонид Крутаков прокомментировал предложение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша снять в мире санкции для совместной борьбы с коронавирусом.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны G20 отменить взаимные санкции.

По его словам, вместо того чтобы накладывать друг на друга разного рода ограничения, следует объединиться для совместной борьбы с главной угрозой последних месяцев — COVID-19.

Данную инициативу поддержала Россия.

Политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков считает, что идея всем странам "Большой двадцатки" взять и снять санкции, конечно, замечательная, но нереализуемая.

"Коронавирус высветил массу проблем, которые существуют в политике, экономике. Противоречия настолько глобальны и серьезны, велики дисбалансы в мировом хозяйственном механизме, что выступит некий Прометей, возьмет пламенное сердце, призовет и все объединятся, боюсь, наивная позиция", - сказал Крутаков в эфире радио Sputnik.

По его словам, то, что считалось общим экономическим, финансовым и правовым пространством, оказалось зоной интересов и пространства США.

"В этой зоне интересы России, Китая, Ирана, Венесуэлы не рассматриваются как равноправные. Пространство это используется для того, чтобы добиться своей цели и утверждения превосходства со стороны США. Я думаю, красиво, приятно слышать такие инициативы и предложения, но нереализуемо", - отметил Крутаков.

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