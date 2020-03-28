"ЯсноПонятно". Карантин — это не отпуск. Почему все думают наоборот?

В новой "карантинной" реальности дома сидят не только фрилансеры и домохозяйки, но и те, кому профессия и работодатель позволяют трудится удаленно.

Откуда появляются списки в духе "100 онлайн-курсов для изоляции", почему растет аудитория онлайн-кинотеатров, а люди продолжают ходить в бары и ездить в гости, если карантин — это вовсе не отпуск?

Радио "ЯсноПонятно". Карантин — это не отпуск. Почему все думают наоборот?

Из-за коронавируса работодатели по возможности переводят своих сотрудников "на удаленку". Мэр Москвы Сергей Собянин, например, заявил на этой неделе, что 40-50% москвичей находятся на карантине. Но быть в изоляции — значит не выходить из дома без необходимости, а не что теперь больше времени для сериалов и встреч с друзьями.

Что нас бесит и вдохновляет в режиме карантина, обсуждают Лина, Ваня и Ксюша.

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