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Подкаст ЯсноПонятно.

"ЯсноПонятно". Карантин — это не отпуск. Почему все думают наоборот?

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Тема:
Подкасты РИА (305)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200328/13792155/YasnoPonyatno-Karantin--eto-ne-otpusk-Pochemu-vse-dumayut-naoborot.html

В новой "карантинной" реальности дома сидят не только фрилансеры и домохозяйки, но и те, кому профессия и работодатель позволяют трудится удаленно.

Откуда появляются списки в духе "100 онлайн-курсов для изоляции", почему растет аудитория онлайн-кинотеатров, а люди продолжают ходить в бары и ездить в гости, если карантин — это вовсе не отпуск?

Радио
"ЯсноПонятно". Карантин — это не отпуск. Почему все думают наоборот?

Из-за коронавируса работодатели по возможности переводят своих сотрудников "на удаленку". Мэр Москвы Сергей Собянин, например, заявил на этой неделе, что 40-50% москвичей находятся на карантине. Но быть в изоляции — значит не выходить из дома без необходимости, а не что теперь больше времени для сериалов и встреч с друзьями.

Что нас бесит и вдохновляет в режиме карантина, обсуждают Лина, Ваня и Ксюша.

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Тема:
Подкасты РИА (305)
Теги:
здоровье, Россия, Россия, Карантин, коронавирус



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