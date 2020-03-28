Подкаст "Страхи/Ошибки": стоит ли опасаться биометрических технологий

Идентификация по вашему лицу или отпечатку пальца — не фантастическое будущее, а наша реальность. Но любая новость о развитии биометрических технологий может вызвать недоверие и страх, а кто-то проводит аналогии с антиутопиями.

Безопасно ли это? Не окажемся ли мы под тотальным контролем? Чего в биометрических технологиях больше: вреда или пользы?

Радио Подкаст "Страхи/Ошибки": стоит ли опасаться биометрических технологий

Люди так устроены, что любая технология проходит все стадии: от отрицания до всеобщего использования. История не раз это подтверждала. Проходит время, и уже сложно представить, как мы когда-то жили по-другому.

Чем это можно объяснить? Как выглядят самые востребованные способы биометрической идентификации? Могут ли мошенники добраться до наших персональных данных? Как люди относятся к защите личных данных сегодня и кому больше доверяют?

Вместе с генеральным директором Visa в России Михаилом Бернером и психологом, профессиональным коучем Ксенией Левиной разбираемся, как использование биометрических данных сделает нашу жизнь комфортнее.

Партнер эпизода — международная платежная система Visa.

2:20 чему больше доверяют: биометрической идентификации или паролям?

3:50 как люди относятся к защите личных данных сегодня

6:40 какие самые востребованные способы идентификации с помощью биометрии сейчас существуют

9:40 как в будущем биометрические данные будут использовать при платежах

11:25 почему общество часто смотрит с опаской на технологические новинки

14:30 как в России относятся к новым технологиям

16:45 как биометрическая идентификация снижает риск мошенничества

18:28 как изменятся платежи благодаря биометрическим технологиям

25:15 кому нельзя передавать свои биометрические данные

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