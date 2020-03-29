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Маруфжон Мадаминов - заведующий лабораторией чумы Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава РУ
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Люди не слушают врачей, следуя псевдонаучным советам от сброда – вирусолог

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (195)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200329/13796823/Lyudi-ne-slushayut-vrachey-sleduya-psevdonauchnym-sovetam-ot-sbroda--virusolog.html

Заведующий лабораторией чумы Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава РУз Маруфжон Мадаминов призвал узбекистанцев к дисциплине во время карантина.

В Узбекистане ужесточены карантинные меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции. По последним данным, число заболевших превысило 130 человек, есть погибшие. В то же время первые семь пациентов, у которых обнаружен вирус COVID-19 были выписаны из клиник и направлены на реабилитацию.

Радио
Люди не слушают врачей, следуя псевдонаучным советам от сброда – вирусолог
По словам эксперта, Узбекистану удалось грамотно подготовиться к сложной эпидемиологической ситуации и одним из последних в регионе допустить проникновение вируса. По мнению Мадаминова, главная задача сейчас – прервать существующие цепочки распространения болезни и не допустить появления новых.

"Все структуры работают на то, чтобы победить эту болезнь и не дать ей распространиться дальше. К сожалению, наше население не всегда слушается тех рекомендаций, которые дают специалисты. Врачи, которые по 10-15 лет в профессии и знают, что делать в таких ситуациях, некоторыми людьми не воспринимаются всерьез, зато псевдонаучные советы от всякого сброда принимаются как должное. Необходимо бороться с такой психологией", — подчеркнул вирусолог.
Автомобили в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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По его мнению, резкого скачка заболеваемости в странах ЦА и даже полное отсутствие случаев заражения в Таджикистане и Туркменистане – следствие эффективной системы санитарно-эпидемиологического контроля, которая во многом базируется еще на советском опыте. Кроме того, более жесткая позиция властей и специальных служб позволяет сдерживать распространение болезни.

"Сейчас США вышли на первое место в мире по числу зараженных коронавирусом. Вроде такая сильная и прогрессивная страна, но эффект получился таким. Проблема в самой системе, когда санитарным контролем занимаются структуры, аналогичные нашим ННО. Они только рекомендуют гражданам соблюдать те или иные нормы, а у нас это уже выведено в формат приказа, за нарушение которого предусмотрена ответственность. Сейчас обстановка, как на войне – от переднего каря до тыла. Надеюсь, такие меры очень скоро дадут свои плоды", — подчеркнул специалист.

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Пресс-служба Национальной гвардии Узбекистана
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Он добавил, что все стратегические службы, а также правительственная комиссия, работают в полную силу, принимая меры для минимизации последствий эпидемии. Главное, чтобы население проявило сознательность и дисциплинированность в период карантина, четко следуя инструкциям. От благоразумия каждого гражданина зависят жизни сотен и тысяч людей, в том числе тех, кто в эти дни борется с болезнью на своем посту.

Подробный комментарий вирусолога слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (195)
Теги:
врачи, коронавирус, Карантин, Узбекистан



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