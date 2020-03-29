Люди не слушают врачей, следуя псевдонаучным советам от сброда – вирусолог

В Узбекистане ужесточены карантинные меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции. По последним данным, число заболевших превысило 130 человек, есть погибшие. В то же время первые семь пациентов, у которых обнаружен вирус COVID-19 были выписаны из клиник и направлены на реабилитацию.
"Все структуры работают на то, чтобы победить эту болезнь и не дать ей распространиться дальше. К сожалению, наше население не всегда слушается тех рекомендаций, которые дают специалисты. Врачи, которые по 10-15 лет в профессии и знают, что делать в таких ситуациях, некоторыми людьми не воспринимаются всерьез, зато псевдонаучные советы от всякого сброда принимаются как должное. Необходимо бороться с такой психологией", — подчеркнул вирусолог.© Sputnik / Рамиз Бахтияров
По его мнению, резкого скачка заболеваемости в странах ЦА и даже полное отсутствие случаев заражения в Таджикистане и Туркменистане – следствие эффективной системы санитарно-эпидемиологического контроля, которая во многом базируется еще на советском опыте. Кроме того, более жесткая позиция властей и специальных служб позволяет сдерживать распространение болезни.
"Сейчас США вышли на первое место в мире по числу зараженных коронавирусом. Вроде такая сильная и прогрессивная страна, но эффект получился таким. Проблема в самой системе, когда санитарным контролем занимаются структуры, аналогичные нашим ННО. Они только рекомендуют гражданам соблюдать те или иные нормы, а у нас это уже выведено в формат приказа, за нарушение которого предусмотрена ответственность. Сейчас обстановка, как на войне – от переднего каря до тыла. Надеюсь, такие меры очень скоро дадут свои плоды", — подчеркнул специалист.
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