Эксперт: выгодна ли США дешевая нефть

Есть слухи, что Трамп пытался убедить саудитов не обрушивать цены на нефть до каких-то безумно низких уровней.

Радио Действительно ли США выгодна дешевая нефть — мнение эксперта

США, равно так же как и Россия, не заинтересованы в слишком низких мировых ценах на нефть, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук Павел Фельдман.

"С одной стороны, Америке выгодны низкие цены на нефть, потому что это позволяет развивать экономику, что приятно рядовому потребителю, который заправляет свою машину более дешевым бензином. Но у Трампа во время его предвыборной кампании прошлой и сейчас были очень серьезные договоренности со сланцевыми нефтяниками. Они давят на Трампа, просят вмешаться в ситуацию, и он будет вмешиваться", — говорит эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, есть слухи, что Трамп пытался убедить саудитов не обрушивать цены на нефть до каких-то безумно низких уровней.

"Думаю, что саудиты, когда эмоции схлынули, поняли, насколько они сами заинтересованы в повышении цен на нефть", — добавил Фельдман.

Напомним, Владимир Путин накануне поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Они выразили озабоченность масштабами распространения коронавируса, проинформировали друг друга о предпринимаемых мерах, а также обсудили состояние мирового рынка нефти.