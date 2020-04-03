Почему США не спешит отменять санкции во время пандемии — политолог

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович прокомментировал позицию некоторых государств, которые даже в столь сложных для всего мира условиях не спешат пересматривать свои политические приоритеты и идти на уступки.

Узбекистан обратился к США с просьбой вывести страну из-под действия поправки Джексона-Вэника, которая

Радио Почему США не спешит отменять санкции во время пандемии — политолог

формально продолжает действовать в отношении республики и создает сложности при интеграции в ВТО.

"Страны НАТО и США на фоне неудач на ближнем востоке и провела в борьбе с коронавирусом понесут дополнительные репутационные убытки. если еще и отменят санкции или пересмотрят свои позиции. На их фоне в мире Россия и Китай сейчас выходя в лидеры, особенно учитывая довольно эффективные меры борьбы с COVID-19", — подчеркнул Мендкович.

Об отмене санкций и пересмотре международных отношений на фоне коронавируса говорят многие. Однако, если в Европе к таким идеям не только прислушиваются. но открыто выступают с их поддержкой, то США и НАТО пока отмалчиваются. В таком поведении. уверен политолог Никита Мендкович, нет ничего необычного, учитывая что Брюссель и Вашингтон в последнее время теряют свои позиции по многим вопросам.

В то же время он уверен, что в столь сложной международной обстановке политические перемены все-таки неизбежны.

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