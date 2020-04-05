Подкаст "Страхи/Ошибки": стоит ли опасаться биометрических технологий

Идентификация по вашему лицу или отпечатку пальца — не фантастическое будущее, а наша реальность. Но любая новость о развитии биометрических технологий может вызвать недоверие и страх, а кто-то проводит аналогии с антиутопиями.

Радио Подкаст "Страхи/Ошибки": стоит ли опасаться биометрических технологий

Люди так устроены, что любая технология проходит все стадии: от отрицания до всеобщего использования. История не раз это подтверждала. Проходит время, и уже сложно представить, как мы когда-то жили по-другому.

Чем это можно объяснить? Как выглядят самые востребованные способы биометрической идентификации? Могут ли мошенники добраться до наших персональных данных? Как люди относятся к защите личных данных сегодня и кому больше доверяют?

Вместе с генеральным директором Visa в России Михаилом Бернером и психологом, профессиональным коучем Ксенией Левиной разбираемся, как использование биометрических данных сделает нашу жизнь комфортнее.

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