Кападзе: Белорусская лига — это не уровень Яхшибоева, но вызов для него

Яхшибоев дебютировал за клуб "Энергетик-БГУ" и уже в первом матче дважды отличился в ворота самого БАТЭ. В двух последующих турах узбекистанский легионер записал в свой актив голевую передачу и еще один забитый мяч, став лучшим игроком месяца.
"Он парень креативный, принимает такие решения, которые никто от него не ждет. Плюс хорошая техника. Он и в "Пахтакоре" был на примете, но тренер ему не всегда доверял. Яхшибоев попробовал поиграть в "Алмалыке", не пошло, вот теперь проявил себя в Беларуси. Думаю, у него есть хорошие шансы развиваться там, но многое будет зависеть от него самого, а также от тренера", — заметил Кападзе.
Говоря о белорусском чемпионате, тренер подчеркнул, что это первенство можно вполне рассматривать как одну из ступеней для карьерного роста Яхшибоева.
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