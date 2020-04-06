Кападзе: Белорусская лига — это не уровень Яхшибоева, но вызов для него

Известный в прошлом узбекский футболист, тренер молодежной сборной страны Тимур Кападзе считает, что у Жасура Яхшибоева, играющего сейчас в Беларуси, хорошие перспективы для роста.

Яхшибоев дебютировал за клуб "Энергетик-БГУ" и уже в первом матче дважды отличился в ворота самого БАТЭ. В двух последующих турах узбекистанский легионер записал в свой актив голевую передачу и еще один забитый мяч, став лучшим игроком месяца.

Радио Кападзе: Белорусская лига — это не уровень Яхшибоева, но вызов для него

"Он парень креативный, принимает такие решения, которые никто от него не ждет. Плюс хорошая техника. Он и в "Пахтакоре" был на примете, но тренер ему не всегда доверял. Яхшибоев попробовал поиграть в "Алмалыке", не пошло, вот теперь проявил себя в Беларуси. Думаю, у него есть хорошие шансы развиваться там, но многое будет зависеть от него самого, а также от тренера", — заметил Кападзе.

По словам Тимура Кападзе, у Жасурбека есть все предпосылки стать успешным форвардом.

Говоря о белорусском чемпионате, тренер подчеркнул, что это первенство можно вполне рассматривать как одну из ступеней для карьерного роста Яхшибоева.

"Это для него своего рода личный вызов. Конечно, Беларусь – это не уровень Жасурбека. Но надо понимать, что игра на родине это одно, а выступление за границей – это совсем иное. К тебе вдвойне приковано внимание, ты должен выкладываться по полной. Думаю, в белорусской лиге Яхшибоев сделает шаг вперед", — заключил Кападзе.

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