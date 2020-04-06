18:48 06 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Известный в прошлом узбекский футболист, тренер молодежной сборной страны Тимур Кападзе
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Кападзе: Белорусская лига — это не уровень Яхшибоева, но вызов для него

Радио
Получить короткую ссылку
3610
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200406/13863516/Kapadze-Belorusskaya-liga--eto-ne-uroven-Yakhshiboeva-no-vyzov-dlya-nego.html

Известный в прошлом узбекский футболист, тренер молодежной сборной страны Тимур Кападзе считает, что у Жасура Яхшибоева, играющего сейчас в Беларуси, хорошие перспективы для роста.

Яхшибоев дебютировал за клуб "Энергетик-БГУ" и уже в первом матче дважды отличился в ворота самого БАТЭ. В двух последующих турах узбекистанский легионер записал в свой актив голевую передачу и еще один забитый мяч, став лучшим игроком месяца.

Радио
Кападзе: Белорусская лига — это не уровень Яхшибоева, но вызов для него
По словам Тимура Кападзе, у Жасурбека есть все предпосылки стать успешным форвардом.

"Он парень креативный, принимает такие решения, которые никто от него не ждет. Плюс хорошая техника. Он и в "Пахтакоре" был на примете, но тренер ему не всегда доверял. Яхшибоев попробовал поиграть в "Алмалыке", не пошло, вот теперь проявил себя в Беларуси. Думаю, у него есть хорошие шансы развиваться там, но многое будет зависеть от него самого, а также от тренера", — заметил Кападзе.

Говоря о белорусском чемпионате, тренер подчеркнул, что это первенство можно вполне рассматривать как одну из ступеней для карьерного роста Яхшибоева.

Футболист Энергетик-БГУ Жасур Яхшибоев в матче против ФК Минск
Пресс-служба ФК "Энергетик-БГУ"
Яхшибоев вновь удивил белорусских болельщиков красивым голом — видео
"Это для него своего рода личный вызов. Конечно, Беларусь – это не уровень Жасурбека. Но надо понимать, что игра на родине это одно, а выступление за границей – это совсем иное. К тебе вдвойне приковано внимание, ты должен выкладываться по полной. Думаю, в белорусской лиге Яхшибоев сделает шаг вперед", — заключил Кападзе.

Подробный комментарий легендарного футболиста и наставника слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Тимур Кападзе, Жасурбек Яхшибоев, Футбол, Беларусь, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Любовь сильнее карантина и COVID-19 — фото влюбленных пар со всего мира
Мастер-класс от главного хирурга США: как сделать маску из подручных средств
Главный хирург США показал, как сделать маску из футболки - видео
Вирусная благотворительность
Вирусная благотворительность: помощь знаменитостей в борьбе с COVID-19



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться