Эксперт: почему из-за пандемии растет число интернет-мошенников

По мнению Виталия Вехова, именно на стадии перевода денежных средств возникают интернет-мошенничества.

Радио Вехов: Именно на стадии перевода денежных средств возникают интернет-мошенничества

По причине возросшей нагрузки на пропускную способность каналов связи в некоторых случаях снизилась информационная безопасность, считает профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ имени Баумана Виталий Вехов.

"Люди чаще стали заходить в Интернет и открывать новые персональные кабинеты на появляющихся, как грибы, сайтах, различных сервисах и в приложениях. Их невнимательность усиливает риск, которому они подвергают себя, потери или незаконного получения третьими лицами своих персональных данных", - сказал в эфире радио Sputnik эксперт.

По его мнению, именно на стадии перевода денежных средств возникают интернет-мошенничества.

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"Граждане, которые работают на территории других государств, плохо знают административное и иное законодательство, чем очень успешно пользуются интернет-мошенники. Вторая проблема - не все граждане знают язык того государства, в котором работают", - заметил Вехов.

По его мнению, необходимо остаться в государстве до нормализации ситуации и пока не отправлять со своих карт все деньги родственникам.