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Ксения Савельева
Sputnik / Эркин Садыков

Эксперт о том, как мошенники обманывают пожилых людей в разгар пандемии

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200408/13878501/Ekspert-rasskazala-kak-moshenniki-obmanyvaet-starikov-v-razgar-pandemii.html

Полиграфолог Ксения Савельева объяснила, какими схемами пользуются злоумышленники, и призвала рассказывать пенсионерам о правилах цифровой безопасности.

Пожилым людям сейчас, в условиях пандемии, приходится осваивать онлайн-платежи, мессенджеры и работу с банковскими с картами, отметила полиграфолог Ксения Савельева. При этом они не знают правил цифровой безопасности, и этим пользуются мошенники.

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"Например, просто позвонив по телефону, мошенники выуживают у стариков данные банковских карт, на которые начисляется пенсия. Поэтому никогда не сообщайте никаких ПИН-кодов, личных сведений. Не называйте три цифры на оборотной стороне карты, не вводите их на подозрительных сайтах, а если вам позвонили, прервите разговор и позвоните в банк", — сказала Савельева в программе "Особый акцент" на радио Sputnik Кыргызстан.

Более того, злоумышленники, надев защитные медицинские костюмы, приходят домой к гражданам, отметила она.

"Под предлогом проведения дезинфекции в доме или квартире преступник грабит ничего не подозревающую жертву", — подчеркнула полиграфолог.

Важно быть внимательными и помнить, что у настоящего специалиста есть все разрешительные документы и он сохраняет дистанцию.

Теги:
мошенничество, мошенник, технологии



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