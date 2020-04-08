Эксперт о том, как мошенники обманывают пожилых людей в разгар пандемии

Пожилым людям сейчас, в условиях пандемии, приходится осваивать онлайн-платежи, мессенджеры и работу с банковскими с картами, отметила полиграфолог Ксения Савельева. При этом они не знают правил цифровой безопасности, и этим пользуются мошенники.

"Например, просто позвонив по телефону, мошенники выуживают у стариков данные банковских карт, на которые начисляется пенсия. Поэтому никогда не сообщайте никаких ПИН-кодов, личных сведений. Не называйте три цифры на оборотной стороне карты, не вводите их на подозрительных сайтах, а если вам позвонили, прервите разговор и позвоните в банк", — сказала Савельева в программе "Особый акцент" на радио Sputnik Кыргызстан

Более того, злоумышленники, надев защитные медицинские костюмы, приходят домой к гражданам, отметила она.

"Под предлогом проведения дезинфекции в доме или квартире преступник грабит ничего не подозревающую жертву", — подчеркнула полиграфолог.

Важно быть внимательными и помнить, что у настоящего специалиста есть все разрешительные документы и он сохраняет дистанцию.