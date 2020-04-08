Эксперт о том, как мошенники обманывают пожилых людей в разгар пандемии

Пожилым людям сейчас, в условиях пандемии, приходится осваивать онлайн-платежи, мессенджеры и работу с банковскими с картами, отметила полиграфолог Ксения Савельева. При этом они не знают правил цифровой безопасности, и этим пользуются мошенники.Sputnik Кыргызстан.
Более того, злоумышленники, надев защитные медицинские костюмы, приходят домой к гражданам, отметила она.
"Под предлогом проведения дезинфекции в доме или квартире преступник грабит ничего не подозревающую жертву", — подчеркнула полиграфолог.
Важно быть внимательными и помнить, что у настоящего специалиста есть все разрешительные документы и он сохраняет дистанцию.