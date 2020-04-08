Московский об отмене патента для мигрантов в РФ: это справедливо

Политолог, председатель комиссии по миграции Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы Юрий Московский считает, что то, что временная плата за патенты для мигрантов не окажет положительного экономического и политического эффекта в условиях коронавируса.

Радио Московский об отмене патента для мигрантов в РФ: это справедливо

МИД Узбекистана направил в правительство России официальную ноту с просьбой продлить оплату трудовых патентов для мигрантов-соотечественников.

После того как в РФ ввели карантинные меры в связи с распространением COVID-19, иностранные граждане, работающие на территории страны, оказались в очень непростых обстоятельствах: многие лишились работы из-за нерабочих недель и режима самоизоляции, а факт закрытия границ не позволил им вернуться на родину.

У мигрантов заканчиваются средства к существованию и тем более нет возможности оплачивать патент.

Председатель комиссии по миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский считает, что такое предложение будет иметь хороший экономический и политический эффект.

Прежде всего эксперт отметил, что речь идет не столько о патенте, сколько об авансовом платеже. По его словам, это нужно знать и понимать, поскольку потом, в случае обращения в бухгалтерию, уплаченные деньги частично можно вернуть.

"Об этом говорят с самого начала карантинных мероприятий: о необходимости либо уменьшения сумм авансовых платежей на время карантина, либо о возможности отложить уплату данных сумм по патенту. Еще говорят также о том, что необходимо так называемое обнуление сроков пребывания иностранных граждан на территории РФ, прежде всего для патентников, потому что в свою страну многие выехать не могут из-за карантина, а в РФ уже истекает срок их пребывания", - рассказал он в интервью Sputnik Узбекистан.

По мнению Московского, выдвинутые предложения очень справедливые и помогут мигрантам.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.