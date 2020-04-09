Шаповалов: ситуация на рынке вынудит США пойти навстречу ОПЕК+

Радио Шаповалов: ситуация на рынке вынудит США пойти навстречу ОПЕК+

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна вряд ли пойдет на скоординированное с ОПЕК+ снижение добычи нефти, поскольку американские нефтяные компании уже сократили ее. При этом президент выразил надежду, что участники альянса на ближайшей встрече смогут договориться о ценах. Если же сделку не удастся заключить, то, по словам Трампа, у него есть много "прелестных" вариантов.

Комментируя позицию американской стороны, политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что эта ситуация в очередной раз продемонстрировала, насколько "эгоистичен" Вашингтон.

"США всегда пекутся только о своих интересах и не ставят ни во что интересы мира в целом, они не способны на компромиссы", — заявил Шаповалов в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что в условиях, когда на рынке существуют три крупных игрока: Саудовская Аравия, Россия и США, только договоренность между ними может изменить ситуацию.

"И эта договоренность может быть взаимовыгодной. Достижение соглашения возможно только в том случае, если США будут придерживаться совместных действий, которые возможны. Я думаю, что ситуация на рынке вынудит США хотя бы на неформальной основе поддержать усилия стран ОПЕК+ по достижению сбалансированных ценовых показателей", — сказал эксперт.

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