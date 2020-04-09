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Владимир Шаповалов
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Шаповалов: ситуация на рынке вынудит США пойти навстречу ОПЕК+

Радио
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200409/13885601/Shapovalov-situatsiya-na-rynke-vynudit-SShA-podderzhat-OPEK.html

Политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов прокомментировал отказ президента США координировать сокращение добычи нефти с ОПЕК+.

Радио
Шаповалов: ситуация на рынке вынудит США пойти навстречу ОПЕК+

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна вряд ли пойдет на скоординированное с ОПЕК+ снижение добычи нефти, поскольку американские нефтяные компании уже сократили ее. При этом президент выразил надежду, что участники альянса на ближайшей встрече смогут договориться о ценах. Если же сделку не удастся заключить, то, по словам Трампа, у него есть много "прелестных" вариантов.

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
© Sputnik / Владимир Трефилов
Эксперт рассказал о возможном компромиссе для игроков нефтяного рынка
Комментируя позицию американской стороны, политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что эта ситуация в очередной раз продемонстрировала, насколько "эгоистичен" Вашингтон.

"США всегда пекутся только о своих интересах и не ставят ни во что интересы мира в целом, они не способны на компромиссы", — заявил Шаповалов в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что в условиях, когда на рынке существуют три крупных игрока: Саудовская Аравия, Россия и США, только договоренность между ними может изменить ситуацию.

"И эта договоренность может быть взаимовыгодной. Достижение соглашения возможно только в том случае, если США будут придерживаться совместных действий, которые возможны. Я думаю, что ситуация на рынке вынудит США хотя бы на неформальной основе поддержать усилия стран ОПЕК+ по достижению сбалансированных ценовых показателей", — сказал эксперт.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
ОПЕК, Экономика, США, Нефть



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