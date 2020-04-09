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Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов
© sputnik Александр Натрускин

Муфтий оценил идею всеобщей молитвы мусульман за избавление от коронавируса

Радио
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200409/13887455/Muftiy-otsenil-ideyu-vseobschey-molitvy-musulman-za-izbavlenie-ot-koronavirusa.html

Председатель Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов прокомментировал инициативу провести 10 апреля всеобщую молитву мусульман против коронавируса.

 

Радио
Муфтий оценил идею всеобщей молитвы мусульман за избавление от коронавируса

Мусульмане со всего мира проведут 10 апреля молитву с просьбой об избавлении человечества от пандемии коронавируса.

Молитва, архивное фото
© sputnik Стас Этвеш
Мусульмане со всего мира проведут 10 апреля молитву против коронавируса

Председатель Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов считает, что в инициативе нет ничего плохого, но участвовать в такой общей молитве никто не заставляет.

По его мнению, каждый мусульманин может самостоятельно обратиться с такой молитвой к Аллаху.

"Есть практика у мусульман: рекомендуется всем нам присоединяться к молитве именно как к обращению к Богу, во время Хаджа — в дни, когда мусульмане стоят на Арафате... есть определенное время...все паломники стоят, совершают дуа (молитву), и все люди в мире, которые не посещают, например, Хадж, не поехали туда... им рекомендовано также стоять и обращаться ко Всевышнему с молитвами", - отметил муфтий.

Полный комментарий председателя Духовного собрания мусульман РФ слушайте в аудиозаписи.

Теги:
коронавирус, молитва, мусульмане



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