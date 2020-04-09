Муфтий оценил идею всеобщей молитвы мусульман за избавление от коронавируса

Радио Муфтий оценил идею всеобщей молитвы мусульман за избавление от коронавируса

Мусульмане со всего мира проведут 10 апреля молитву с просьбой об избавлении человечества от пандемии коронавируса.

Председатель Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов считает, что в инициативе нет ничего плохого, но участвовать в такой общей молитве никто не заставляет.

По его мнению, каждый мусульманин может самостоятельно обратиться с такой молитвой к Аллаху.

"Есть практика у мусульман: рекомендуется всем нам присоединяться к молитве именно как к обращению к Богу, во время Хаджа — в дни, когда мусульмане стоят на Арафате... есть определенное время...все паломники стоят, совершают дуа (молитву), и все люди в мире, которые не посещают, например, Хадж, не поехали туда... им рекомендовано также стоять и обращаться ко Всевышнему с молитвами", - отметил муфтий.

Полный комментарий председателя Духовного собрания мусульман РФ слушайте в аудиозаписи.