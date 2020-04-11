Не верю! 5G на службе COVID, школьников на второй год, Человек-туя

Могут ли нас после карантина заставить работать по субботам? А школьников - оставить на второй год? И наконец: в России ребенка правда назвали Ковид?
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают.
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