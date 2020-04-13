Коронавирус решит политическое будущее США — политолог

Директор Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу уверен, что на итог президентских выборов во многом повлияют действия американских властей и самого Дональда Трампа во время пандемии.

Радио Ахмедоглу: главный конкурент Трампа сможет его опередить

Определяющим фактором в президентских выборах в США станет коронавирус, который помешал почти всем шагам Трампа в его предвыборной кампании, сказал Sputnik Азербайджан директор Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу.

В президентской кампании в США, о которой подзабыли из-за коронавирусной эпидемии, окончательно определился конкурент Трампа. Им стал бывший вице-президент Джо Байден после того, как его соперник по внутрипартийным выборам, сенатор от Вермонта, социалист Берни Сандерс снялся с гонки.

"Из-за пандемии коронавируса Трампу будет очень тяжело добиться успеха, как он сделал это в предыдущих выборах. Думаю, что американцы будут отдавать предпочтение старым концепциям управления", - отметил Ахмедоглу.

Президентские выборы в Штатах запланированы на 9 ноября, но пока неясно, какие коррекции может внести пандемия коронавируса.